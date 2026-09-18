Ingresa en prisión una mujer acusada de retener durante meses a otra en una vivienda de Mérida

MÉRIDA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha ingresado en prisión acusada de retener durante meses a otra en una vivienda de Mérida, quien fue sometida a "agresiones, amenazas y condiciones degradantes", además de ser obligada a realizar tareas domésticas y colaborar en la presunta venta de sustancias estupefacientes.

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Mérida, han desarrollado la denominada Operación FREEDOM2, donde se ha investigado la presunta comisión de delitos de detención ilegal, trato degradante, robo con violencia e intimidación, lesiones, amenazas, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y daños.

La investigación se inició el pasado 3 de septiembre, después de que una mujer de unos 40 años denunciara en dependencias de la comisaría de Mérida, en un "evidente estado de nerviosismo", que había permanecido retenida contra su voluntad en el domicilio de otra mujer, de 45 años, ubicado en la capital extremeña.

La brigada de policía judicial de la propia comisaría, con los datos facilitados por la víctima, lograron la plena identificación de la presunta responsable del hecho y la ubicación del inmueble

Según lo manifestado por la víctima, habría permanecido privada de libertad en el domicilio desde el 15 de abril hasta el 18 de agosto de 2026, donde la investigada, presuntamente, la habría captado mediante un falso ofrecimiento de trabajo para el cuidado de menores y la realización de labores de limpieza.

Una vez en el inmueble, la presunta responsable, cerró el inmueble con llaves, bloqueando las puertas y ventanas para impedir el abandono del domicilio, lugar en el que fue sometida a condiciones higiénicas y personales "degradantes" y "continuas amenazas de muerte con objetos contundentes y un arma de fuego".

Asimismo, habría sido obligada a preparar dosis de sustancias estupefacientes para su posterior venta a consumidores que acudían a diario, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

La víctima, también denunció la sustracción de 2.900 euros, las llaves de su domicilio, un teléfono móvil, un patinete eléctrico, joyas, prendas de vestir y otros efectos.

ENTRADA Y REGISTRO DEL INMUEBLE

Con toda la información recopilada por los agentes y con la preceptiva autorización judicial, se llevó a cabo un registro el pasado 9 de septiembre en el inmueble investigado.

Durante el registro, los investigadores localizaron diversos efectos relacionados con el operativo, entre ellos, una barra de hierro, una balanza, envoltorios y un billete de 50 euros aparentemente falso.

Además, recuperaron gran parte de los efectos que la víctima había denunciado e intervinieron diversas tarjetas bancarias y sanitarias a nombre de terceras personas, que serán analizados para determinar su procedencia y posible relación con otros hechos.

Al mismo tiempo se procedió a la detención de la investigada por los hechos acaecidos, una mujer de 45 años de edad, con antecedentes previos por hechos similares y que tras la tramitación del pertinente atestado, fue puesta a disposición de la autoridad judicial, decretando su ingreso en prisión.