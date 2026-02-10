Prisión provincial para el detenido por disparar a un agente de la Policía Local de Jerez de los Caballeros

Impactos en el coche de la Policía Local de Jerez de los Caballeros - GUARDIA CIVIL

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 10 Feb. (EURPA PRESS) -

La titular de la plaza 1 de la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Jerez de los Caballeros ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido acusado de disparar y herir con una escopeta a un agente de la Policía Local de la pedanía de Brovales de Jerez de los Caballeros el pasado domingo.

Las diligencias se siguen contra este vecino de Brovales por los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y atentado.

Los hechos ocurrieron el domingo, día 8, cuando tras iniciarse una discusión familiar, avisaron a la Policía Local y al presentarse en la calle en donde estaba el investigado esté salió con una escopeta y dio dos disparos alcanzando uno de ellos en el agente que conducía el vehículo, según recoge el auto.

La prisión, solicitada por la Fiscalía, se acuerda al existir indicios razonados de la comisión de los delitos y al existir riesgo de reiteración de delitos y de fuga.