La producción industrial baja un 3,7% en noviembre en Extremadura, tercer mayor descenso del país

MÉRIDA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 3,7% interanual el pasado mes de noviembre en Extremadura, 5,5 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 1,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en nueve comunidades autónomas y se reduce en otras ocho. Castilla y León (+12,8%), Andalucía (+11%) y Castilla - La Mancha (+3,3%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 8,4%, 5,3% y un 3,7%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Extremadura ha aumentado un 0,2%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 7,1% con un incremento del 287% en el caso de los duraderos y un 12,8% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 7,8%;, los bienes intermedios anotaron un 3,5% menos y los de la energía, un 4,1% menos.

DATOS NACIONALES

En España, la producción industrial subió un 1,8% el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2024, tasa tres décimas superior a la de octubre.

Con el avance de noviembre de 2025, la producción industrial encadena seis meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial se disparó un 4,5% interanual el pasado mes de noviembre, tasa 3,3 puntos superior a la de octubre. Con este incremento, la producción industrial acumula nueve meses consecutivos de alzas en la serie corregida.

En términos mensuales (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 1%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de junio, cuando avanzó también un 1%.

Por sectores, la energía presentó el mayor repunte mensual de la producción, del 1%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron la única caída mensual (-0,8%).