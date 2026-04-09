La producción industrial baja un 9,1% en febrero en Extremadura, 7,8 puntos más que la media nacional

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MADRID/MÉRIDA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 9,1 por ciento interanual el pasado mes de febrero en Extremadura, 7,8 puntos más que la media nacional, que se ha reducido un 1,3 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se ha incrementado en tres comunidades autónomas y ha disminuido en otras 14. Castilla y León (+12,9%), Cantabria (+3,7%) y Aragón (+1,7%) han sido las que han mostrado las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se han situado La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 11,2 por ciento, 10,7 por ciento y un 9,1 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Extremadura ha caído un 4,3 por ciento, frente a una descenso del -2,2 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto han bajado en la región un 14,9 por ciento con un descenso del 74 por ciento en el caso de los duraderos y un 9,2 por ciento menos para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo han aumentado un 7,4 por ciento; los bienes intermedios han anotado un 10,2 por ciento menos y los de la energía, un 9,1 por ciento menos.

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