Profesionales del sector social claman en Mérida contra la precariedad laboral y el abandono institucional

Profesionales del sector social han reivindicado este sábado en Mérida condiciones laborales "dignas", limitar la privatización y subcontratación, y más protocolos en pro de su seguridad frente a situaciones de acoso laboral y sexual, amenazas y agresiones.

Lo han hecho en un acto reivindicativo que ha reunido en la capital extremeña a alrededor de una decena de personas, las cuales han plasmado sobre una pancarta blanca mensajes como "no somos números, mejoramos la sociedad", "el sueldo no paga el miedo" o "la precariedad mata".

"Somos personal profesionalizado y cualificado para el bienestar social de la población. Ya no somos caridad", ha subrayado en declaraciones a los medios la educadora social Puri González reclamando, a renglón seguido, respeto para el sector con trabajos dignos.

Del mismo modo, González ha manifestado que el sector al que pertenece se siente "muy abandonado" por las instituciones para las cuales trabaja en la medida en que, ha lamentado, "hacen leyes sin contar" con ellos.

Durante este acto de reivindicación que también se ha celebrado este sábado en otros puntos del país se ha guardado un minuto de silencio por Belén Cortés, educadora que fue asesinada en un piso tutelado de Badajoz, así como por otros profesionales del sector que ya tampoco están.

