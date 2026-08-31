El programa 'Badajoz, la Ciudad Encendida' concluye con más de 10.000 participantes en sus casi 60 actividades

BADAJOZ, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Badajoz, la Ciudad Encendida' ha cerrado su edición 2026 con casi 60 actividades que han acercado la cultura a más de 10.000 personas en nuevos escenarios patrimoniales con el talento local como protagonista.

De este modo, según señala el Ayuntamiento de Badajoz en nota de prensa, se consolida como una de las grandes propuestas culturales del verano en la capital pacense, con una programación que ha combinado cultura, patrimonio y participación ciudadana durante los meses de julio y agosto.

En total, se han desarrollado 58 actividades, además de la iluminación ornamental de los Jardines de la Galera, que se ha podido disfrutar semanalmente y que ha permitido poner en valor este espacio patrimonial y convertirlo en uno de los puntos de encuentro de la programación estival.

La programación ha reunido a más de 10.000 asistentes en sus diferentes propuestas y, en concreto, los espectáculos han congregado a unas 5.000 personas, mientras que las 'performances' han contado con alrededor de 1.000 asistentes.

Las visitas guiadas han reunido a 720 participantes y las sesiones de yoga a 160. Por su parte, las actividades organizadas para disfrutar de las perseidas alcanzaron los 1.020 asistentes.

La iluminación ornamental de los Jardines de la Galera ha registrado también una importante afluencia, con alrededor de 3.000 visitantes, entre los que destaca la presencia de cerca de 400 extranjeros, con lo que se pone de manifiesto el atractivo que la propuesta cultural y patrimonial de Badajoz genera también entre quienes visitan la ciudad.

El consistorio ha destacado en este punto que uno de los principales valores de esta edición ha sido, "precisamente", la incorporación de nuevos espacios patrimoniales como escenarios culturales.

Por primera vez, ha detallado, la programación ha llegado al foso de Puerta Palmas, la batería del Rosario de la Alcazaba, el Parque de las Viudas o la plaza del Museo Arqueológico, ampliando así los lugares desde los que disfrutar de la cultura, a la par que se descubre a los ciudadanos nuevos rincones de la ciudad.

Así, 'Badajoz, la Ciudad Encendida' ha ofrecido durante estos dos meses una programación para todos los públicos y gustos, con propuestas culturales y de ocio que han ocupado los atardeceres de jueves a domingo y que han permitido disfrutar de la ciudad de una manera diferente durante el verano.

La iniciativa ha tenido además un marcado compromiso con el talento y la creación local, dando protagonismo a artistas de Badajoz y de Extremadura, y generando nuevos espacios para mostrar su trabajo en algunos de los enclaves patrimoniales más singulares de la ciudad.

La respuesta del público ha sido positiva, tanto por la participación registrada como por las valoraciones trasladadas durante el desarrollo de las actividades, de manera tal que los asistentes han mostrado su agradecimiento por la programación y su satisfacción con una oferta que ha buscado acercar la cultura a la ciudadanía, poner en valor el patrimonio y hacer de Badajoz un "espacio vivo" también durante las tardes y noches de verano.

En este sentido, el concejal delegado de Turismo y Patrimonio Histórico, Rubén Galea, ha destacado que, con esta edición, 'Badajoz, la Ciudad Encendida' refuerza su vocación de convertir los espacios patrimoniales de la ciudad en escenarios abiertos a la cultura y de ofrecer una programación estable y diversa que contribuya a dinamizar la localidad durante los meses de verano.