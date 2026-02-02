Un programa financiado por Caja Rural de Extremadura facilita 13 inserciones laborales de personas con discapacidad

Cocemfe Badajoz facilita 13 inserciones laborales de personas con discapacidad gracias a un programa de orientación financiado por Caja Rural de Extremadura - CAJA RURAL DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 personas con discapacidad han accedido a un empleo en la provincia de Badajoz tras participar en el Servicio de Orientación Laboral para la Búsqueda Activa de Empleo de Personas con Discapacidad 2025, un proyecto ejecutado por Cocemfe Badajoz con la colaboración de Caja Rural de Extremadura, con cargo a su Fondo de Educación y Promoción.

En concreto, hasta un total de 46 personas desempleadas con discapacidad participaron en esta iniciativa, desarrollada entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2025, en distintas localidades de la provincia, logrando un grado de empleabilidad que ronda el 30 por ciento.

El proyecto permitió la realización de 194 acciones individuales de orientación laboral, centradas en el diseño de itinerarios personalizados de empleo, técnicas de búsqueda activa, intermediación laboral y acompañamiento individualizado, con una metodología basada en los principios de autonomía personal, individualidad y enfoque integrado de género.

En paralelo al trabajo con los participantes, el programa ha desarrollado una labor directa con el tejido empresarial del territorio y, en este ámbito, se han llevado a cabo 65 visitas a empresas, tanto ordinarias como centros especiales de empleo, con el objetivo de captar ofertas laborales y facilitar la incorporación de personas con discapacidad a las plantillas, mediante acciones de información y asesoramiento sobre incentivos a la contratación.

La memoria del proyecto detalla que, además de las inserciones laborales logradas, siete personas participaron en una acción formativa específica, centrada en la igualdad de oportunidades en el empleo, celebrada en Badajoz en el mes de octubre, ha informado Caja Rural de Extremadura en nota de prensa.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado que "esta colaboración con Cocemfe Badajoz se enmarca en la apuesta de la entidad por iniciativas que generan oportunidades reales de empleo y refuerzan la inclusión social de las personas con discapacidad, contribuyendo al desarrollo equilibrado del territorio".

Por su parte, Cocemfe Badajoz ha subrayado que este tipo de programas "mejoran de forma efectiva las posibilidades de acceso al mercado laboral, al ofrecer una atención directa y adaptada a las necesidades de cada persona".

Esta actuación se integra en la estrategia de colaboración estable entre Cocemfe Badajoz y Caja Rural de Extremadura para promover la empleabilidad de las personas con discapacidad a través de programas específicos de orientación, intermediación y acompañamiento laboral.

Caja Rural de Extremadura logró en 2025 ser la primera entidad financiera de la región en lograr el sello de 'Empresa Socialmente Responsable', lo que avala su "compromiso con la inclusión social, la sostenibilidad y las buenas prácticas empresariales".