El programa Impulsa Startup de la Cámara de Comercio de Badajoz selecciona 15 proyectos innovadores

Foto de familia del el Demo Day de la Fase I “Crea y Crece” de Impulsa Startup. - CÁMARA DE COMERCIO

BADAJOZ, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Badajoz ha celebrado este pasado martes el Demo Day de la Fase I 'Crea y Crece' del programa 'Impulsa Startup', de acompañamiento integral al emprendimiento y a las ideas innovadoras que tiene como objetivo "ayudar a los emprendedores a transformar sus primeras ideas en proyectos empresariales y startups con potencial de crecimiento".

Durante esta jornada, los 15 emprendedores seleccionados en esta edición han tenido la oportunidad de presentar la evolución de sus proyectos, validar sus propuestas y mostrar los Productos Mínimos Viables que han desarrollado durante los últimos meses.

Así, el proyecto Autoalimentación JS ha recibido el reconocimiento de esta Fase I, acompañado de una dotación económica de 1.600 euros, según informa la Cámara de Comercio de Badajoz en nota de prensa.

En este sentido, la fase I, 'Crea y Crece', está dirigida a emprendedores que se encuentran en las primeras etapas de desarrollo de sus proyectos y cuyas propuestas incorporan un componente tecnológico e innovador, con potencial de escalabilidad.

El objetivo principal es "avanzar desde una idea inicial hasta un producto funcional que pueda ser probado con usuarios reales y permita obtener aprendizajes para su posterior desarrollo".

ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO

Cabe recordar que los participantes comenzaron su recorrido en mayo con 36 horas de formación presencial en la sede de la Cámara de Comercio de Badajoz, distribuidas a lo largo de cinco semanas, en las que abordaron algunos de los principales ámbitos necesarios para desarrollar y poner en marcha una startup, entre ellos la

Una vez finalizada esta etapa formativa, los emprendedores iniciaron entre junio y septiembre un periodo de tutorías y mentorías individualizadas, con más de 13 horas de acompañamiento personalizado para cada proyecto.

Destaca la Cámara de Comercio que este programa, que está financiado por el Fondo Social Europeo Plus, cuenta con profesionales especializados de diferentes áreas y procedencias, que han trabajado directamente con los emprendedores para dar respuesta a las necesidades concretas de cada iniciativa.

Este acompañamiento constituye uno de los principales elementos diferenciales de Impulsa Startup, que pasa por que cada emprendedor dispone de profesionales de referencia que le ayudan a "avanzar de manera práctica en el desarrollo de su proyecto, aplicando los conocimientos adquiridos entre sesión y sesión".

El resultado de este proceso son proyectos que han evolucionado desde fases muy iniciales hasta disponer de "soluciones tangibles", como software, aplicaciones y plataformas tecnológicas, preparadas para afrontar sus siguientes pasos en el mercado, señala la cámara

QUINCE PROYECTOS SELECCIONADOS

Para acceder a esta segunda edición de Impulsa Startup, los participantes tuvieron que superar un proceso de selección en el que se recibieron 55 solicitudes para la Fase I, de las que fueron seleccionados 15 proyectos, además de generarse una amplia lista de espera.

La elevada participación se suma a las cifras acumuladas por el programa en sus dos primeras ediciones, de tal forma que en este periodo, 50 proyectos y startups han sido incubados y acelerados a través de Impulsa Startup, mientras que el programa ha recibido más de 110 solicitudes de participación.

Cabe destacar que 'Impulsa Startup' se integra en la estrategia de la Cámara de Comercio de Badajoz para promover la innovación y la creación y crecimiento de nuevas empresas, y tendrá además un papel destacado en el futuro de Inquore, la nueva Incubadora de Alta Tecnología de la Cámara, cuya apertura está prevista próximamente en la avenida de Elvas.

SEGUNDA FASE

La próxima cita de este progrma será la Fase II 'Despega', dirigida a proyectos que ya cuentan con un Producto Mínimo Viable o un prototipo testeado en el mercado y que se encuentran preparados para avanzar en su proceso de escalabilidad.

En esta segunda fase, el acompañamiento se centra en aspectos como la construcción de modelos replicables, la tracción comercial, la escalabilidad y el acceso a financiación e inversión pública y privada.

Destaca la Cámara de Comercio que el próximo 20 de octubre tendrá lugar el Demo Day correspondiente a esta Fase II, en el que los participantes podrán optar a premios de hasta 4.800 euros y asistir a una ponencia centrada en las claves para el crecimiento empresarial.

Además, el ganador, o el segundo mejor proyecto de este Demo Day, tendrá la posibilidad de participar en el proceso de selección para presentar su iniciativa en el Demo Day final nacional de Impulsa Startup.

Con el Demo Day de 'Crea y Crece', los 15 emprendedores participantes culminan una etapa de formación y acompañamiento que les ha permitido convertir sus primeras ideas en proyectos con productos y soluciones concretas.

La Cámara de Comercio de Badajoz reafirma así su "compromiso con el talento emprendedor y con la creación de un ecosistema capaz de impulsar la innovación y el crecimiento de nuevas empresas", concluye.