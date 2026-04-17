Un programa de la televisión italiana visita Extremadura para difundir sus recursos religiosos y culturales

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MÉRIDA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa italiano de televisión 'I Viaggi del Cuore' (Los Viajes del Corazón), del grupo Mediaset, especializado en destinos religiosos y culturales, santuarios marianos y monasterios, visita durante estos días Extremadura para conocer sus recursos religiosos y culturales.

La Junta de Extremadura, en colaboración con Turespaña, organiza este viaje de prensa, en el que durante cinco días, del 17 al 21 de abril, el presentador del programa, el sacerdote Davide Banzato, y su equipo visitarán Guadalupe, Cáceres, Mérida, Trujillo, Montánchez, Casar de Cáceres y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Así, realizarán un itinerario que "combina patrimonio, visitas culturales, actividades en la naturaleza y experiencias gastronómicas relacionadas con el jamón ibérico y el queso", según señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Cabe destacar que el 'I Viaggi del Cuore' se emite en el canal principal de Mediaset (Canale 5) y promueve el turismo religioso o de peregrinación en Italia y otros lugares del mundo con viajes que mezclan la fe, las tradiciones, la gastronomía y las costumbres locales.

Uno de los puntos fuertes del programa dedicado a Extremadura será el Real Monasterio de Guadalupe, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco y uno de los lugares de peregrinación más importantes de España.

Con este viaje de prensa, la Dirección General de Turismo quiere "promocionar Extremadura como destino religioso en el mercado italiano", ya que la región cuenta con un extraordinario acervo material e inmaterial relacionado con la religión y la espiritualidad, desde catedrales, monasterios, conventos e iglesias hasta caminos de peregrinación, ritos, devociones y fiestas.