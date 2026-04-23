Programas contra la despoblación de la Diputación de Badajoz entran en el catálogo de proyectos inspiradores del MITECO

MÉRIDA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, ha recibido el reconocimiento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a su estrategia de lucha contra la despoblación, con la inclusión de los proyectos CICLOS y Resotex en la edición 2026 del 'Catálogo de Proyectos Inspiradores' de la Secretaría General para el Reto Demográfico.

Esta publicación reúne experiencias innovadoras desarrolladas en distintos territorios del país que pueden servir de referencia para otras zonas que afrontan desafíos demográficos similares, situando a la provincia de Badajoz como un ejemplo de innovación territorial aplicada al desarrollo rural sostenible.

El proyecto 'CICLOS: Circularidad, Innovación y Comercialización Local Sostenible' dispone de un presupuesto total de 276.714,44 euros, financiado en un 90 % por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y tiene como finalidad crear una red territorial sostenible en las comarcas de La Siberia, La Serena, Campiña Sur y Tentudía.

La iniciativa promueve un modelo de desarrollo basado en la economía circular. Sus ejes son la creación de un sistema de gobernanza colaborativa entre administraciones, empresas y agentes sociales; la puesta en marcha de un plan de impulso al comercio local; la comercialización de producciones rurales a través de Ecomercados; el apoyo al emprendimiento local, con especial atención a mujeres y jóvenes; y diseño de itinerarios verdes para acompañar a las empresas en la transición hacia modelos más eficientes y sostenibles.

CICLOS se alinea con varios ODS de la Agenda 2030, especialmente al cumplimiento del ODS 11, al fortalecer comunidades rurales más resilientes; del ODS 12, mediante la valorización de recursos locales; y del ODS 17, al promover alianzas institucionales y territoriales para afrontar conjuntamente el reto demográfico.

RESOTEX

Por su parte, el proyecto transfronterizo 'Resotex: Repensando el sector textil y de la moda sostenible' constituye una iniciativa de cooperación transfronteriza entre Extremadura y las regiones Centro y Norte de Portugal.

Su objetivo es generar nuevas oportunidades de emprendimiento ligadas a la economía circular, el consumo responsable y la transformación del tejido productivo local. El proyecto cuenta con un presupuesto global de 3.751.996,52 euros, cofinanciado al 75 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027. De esta cantidad, la Diputación de Badajoz gestionará 445.717 euros.

Entre sus principales avances destaca la creación de un laboratorio textil ecológico dentro de la Red Provincial de CITLabs de la Diputación de Badajoz.

Estos centros, integrados en la Red de Centros de Innovación Territorial (Red CIT) del Ministerio, ofrecen espacios dotados con tecnologías de fabricación digital que permiten al talento local desarrollar soluciones innovadoras desde el medio rural, demostrando que la innovación industrial también puede nacer fuera de los grandes núcleos urbanos.

Resotex contribuye directamente al cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, entre ellos, el ODS 8, al fomentar empleo de calidad; y el ODS 12, al favorecer nuevos modelos de producción y consumo responsables. Agenda 2030.

MODELO DE REFERENCIA

La incorporación de los proyectos CICLOS y Resotex al catálogo del Ministerio consolida a la Diputación de Badajoz como una administración comprometida con el desarrollo equilibrado del territorio, la sostenibilidad y la cohesión social.

Ambas iniciativas comparten una misma visión: transformar el reto demográfico en una oportunidad para generar empleo, atraer talento y construir un modelo de desarrollo capaz de fijar población a través de la innovación y del aprovechamiento sostenible de los recursos locales.

Con este reconocimiento nacional, la Diputación reafirma su compromiso con un futuro rural más dinámico, resiliente e inclusivo, en el que la cooperación y la innovación se consolidan como herramientas esenciales para mejorar la calidad de vida en los municipios de la provincia.