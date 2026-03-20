Promedio lanza una campaña para concienciar sobre el reciclaje de los residuos textiles en la provincia de Badajoz. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Promedio de la Diputación de Badajoz ha lanzado de cara a esta primavera la campaña 'No basurices tu ropa', dirigida a potenciar el reciclaje de la ropa y el calzado usado a través del contenedor específico para residuos textiles.

De este modo, se trata de reducir la presencia de este tipo de materiales en los contenedores gris (resto) o amarillo (envases de plástico, latas y briks) y facilitarles una nueva vida a través de los canales adecuados, con objeto de alcanzar los objetivos de reciclaje definidos en la Ley 7/2022.

La campaña complementa el incremento del número de contenedores para residuos textiles que Promedio está distribuyendo en 34 municipios de la provincia y, en concreto, son 214 los nuevos contenedores que ya se están instalando en sus nuevas ubicaciones y con los que se busca acercar aún más estos puntos de reciclaje a la ciudadanía.

"En grandes ciudades de España se considera óptimo un ratio de 1.000 vecinos/vecinas por contenedor. Este proyecto nos permite contar con un contenedor por cada 400 o 500 personas", ha afirmado el vicepresidente de Promedio, Francisco Buenavista.

ACCIONES INFORMATIVAS Y EN LA CALLE Y COLEGIOS

Las acciones informativas prevén la difusión de anuncios publicitarios en la televisión autonómica, en radios, en prensa tradicional, en medios digitales y en salas de cine. El eje principal del lema parte de un verbo inventado, 'basurizar', entendido como la acción de "convertir algo de valor en basura, es decir, en un material inservible y no reciclable".

"¿Cuándo 'basurizamos' la ropa? Desde el momento que la mezclamos con otros residuos en casa o que la depositamos en los contenedores equivocados, dificultando o impidiendo su reutilización o reciclaje", señala la diputación pacense en nota de prensa.

Según datos de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), en España se generan 890.000 toneladas de residuos textiles al año, unos 19 kilos por persona, de las cuales se recicla o reutiliza apenas un 11 por ciento.

La gran mayoría de estos residuos llega a los Ecoparques mezclados dentro de los contenedores grises, han explicado las mismas fuentes, dificultando su separación y reciclaje. También existe una presencia muy importante en el contenedor amarillo, destinado exclusivamente para los envases de plástico, latas y briks.

"El textil es el principal impropio que encontramos en el contenedor amarillo. Con un poco de voluntad y un mínimo esfuerzo podemos reducir los errores y reciclar más y mejor. Esto nos permitirá reducir costes que se encuentran al alza, como el tratamiento de los residuos en los Ecoparques y los impuestos por los desechos que llegan al vertedero", ha expuesto Buenavista, junto con que es la principal vía para "ajustar o contener" la tasa que los vecinos pagan por la gestión de los residuos domésticos.

Además de la presencia en medios de comunicación, se van a ejecutar acciones en la calle y en centros educativos para concienciar sobre la problemática de los residuos textiles y la necesidad de cambiar hábitos para ser más sostenibles. "Huir de la moda rápida, buscar prendas de calidad y más duraderas o activar los mecanismos para reutilizar y reciclar, son las principales fórmulas para potenciar la economía circular en este sector", concluye el vicepresidente del consorcio.

En concreto, a lo largo del mes de abril se distribuirán folletos e imanes de nevera informativos para recordar los aspectos principales del reciclaje de los residuos textiles. También se entregarán sacas de tela reutilizables para facilitar la separación de la ropa y el calzado usado en los hogares y su traslado posterior al contenedor adecuado.

Tanto la campaña como el refuerzo de contenedores están cofinanciados por Promedio y la Unión Europea a través del programa Next Generation, dentro los Proyectos Estratégicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la colaboración de la Junta de Extremadura.