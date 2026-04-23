El proyecto de bibliotecas digitales Nubeteca de la Diputación de Badajoz duplica su programación por el Día del Libro

Encuentro virtual del programa Nubeteca de la Diputación de Badajoz. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MÉRIDA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio provincial de Bibliotecas de la Diputación de Badajoz, Nubeteca, ha duplicado su programación mensual constante con motivo de la celebración del Día del Libro, y asimismo se intensifican las actividades a partir de 'Nubeteca en flor' y se ponen en marcha campañas como 'Un libro es un amigo', en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, las cuales implican diferentes experiencias lecturas.

Una de ellas es 'Nubeteca verde', en torno a "La seca", de la autora Txani Rodríguez, quien protagonizará un encuentro virtual al finalizar el Club de lectura este mismo viernes 24. Además, habrá sesiones de cuentacuentos para el público familiar en La Parra, Vivares y Orellana La Vieja, como parte del "afán itinerante" de la institución provincial.

A esto se añade las iniciativas de 'Emociones Nubeteca', que llegará a 11 municipios más, diferentes webinars que conectarán las bibliotecas de las localidades con los lectores virtuales, 'Una noche en la biblioteca', que se celebrará en hasta 32 pueblos, el 'Menú experimental' que llegará a junio e involucrará a 16 centros, y 'Mujeres de carne y cuento' que se extenderá de septiembre a diciembre en otras 16 bibliotecas, detalla la diputación en una nota de prensa.

El plan de fomento de la lectura impulsado por la Diputación de Badajoz, Nubeteca, lleva desde 2017 inaugurando espacios físicos al mismo tiempo que genera y conecta una red de hábito digital alrededor de la literatura y sin olvidar el entorno rural.

PROYECTO "ÚNICO EN EL MUNDO"

Este proyecto "único en el mundo" llega al Día del Libro de 2026 con datos que "ninguna otra institución pública, ni en Extremadura ni en España, puede igualar". En total son 59 Espacios Nubeteca, 35.000 títulos alcanzados, ocho clubes de lectura anuales y 129.370 usuarios, lo cual supone la "simbiosis perfecta" entre la innovación tecnológica y los servicios públicos culturales que sostienen las bibliotecas municipales "de tú a tú".

Este programa ha "regalado" a la provincia de Badajoz "una situación privilegiada dentro del panorama nacional", señala el director del Grupo de Investigación (GIR) E- LECTRA, José Antonio Cordón, que estudia y analiza este proyecto.

Cabe destacar, asimismo, que el catálogo Nubeteca está en permanente evolución gracias a la atención a las novedades, a las campañas de difusión y a las políticas de adquisición en formato digital que se han puesto en práctica.

El proyecto, además, se alinea directamente con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, concretamente los número 1, 4 y 10: Fin de la pobreza, Educación de calidad y Reducción de las desigualdades, respectivamente. A los que se unen el 3, por el programa de Emociones Nubeteca, y el 13, por el Club de Literatura, 'Nubeteca Verde'.