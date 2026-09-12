El proyecto 'Raíces con Futuro' busca recuperar los saberes y la memoria de las mujeres del Valle del Ambroz

PLASENCIA (CÁCERES), 12 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad Valle del Ambroz ha impulsado el proyecto 'Raíces con Futuro' para recopilar y transmitir las tradiciones, historias y conocimientos vinculados a la vida cotidiana de la comarca.

Se trata de una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) y con la financiación de la Diputación de Cáceres, según ha explicado la propia Aupex en un comunicado.

El proyecto busca recuperar historias, recetas, canciones y conocimientos que se han ido transmitiendo generación a generación a través de madres e hijas, abuelas y nietas. El objetivo es atesorar estos saberes que también forman parte del patrimonio cultural de Extremadura.

Para ello, se van organizar encuentros en diferentes localidades del Valle del Ambroz en los que las participantes podrán conversar y compartir recuerdos en un ambiente cercano y distendido, recuperando además la tradición de reunirse alrededor de una mesa, en un corrillo o en cualquier espacio de encuentro vecinal.

Durante estas conversaciones se recogerán testimonios relacionados con costumbres, recetas, remedios tradicionales, canciones, oficios, tareas cotidianas, historias, expresiones y formas de vida que forman parte de la memoria colectiva del Valle del Ambroz.

Los encuentros de 'Raíces con Futuro' se desarrollarán en Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, Gargantilla, Hervás, La Garganta y Segura de Toro, acercando el proyecto a distintos municipios de la comarca.

La propuesta está abierta a todas aquellas mujeres que quieran participar, tanto para aportar sus propios recuerdos y conocimientos como para escuchar las experiencias de otras generaciones. Los organizadores han animado a la ciudadanía a participar y, especialmente, a ayudar a localizar a aquellas personas que guardan recuerdos, conocimientos y testimonios que puedan contribuir a preservar la memoria de los pueblos.

Todo el material y los testimonios que se vayan recopilando durante el desarrollo del proyecto servirán como base para la creación de una actividad final conjunta, concebida como un espacio para compartir y poner en valor todo lo aprendido durante los encuentros.

"De esta manera, 'Raíces con Futuro' pretende convertir la memoria oral en una herramienta de transmisión entre generaciones y contribuir a que conocimientos y tradiciones que forman parte de la identidad del Valle del Ambroz no se pierdan, sino que puedan seguir vivos y llegar a las generaciones futuras", recalca el comunicado.