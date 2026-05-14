El proyecto 'TexturizartEx' de la Junta promueve experiencias sensoriales innovadoras desde la experiencia educativa

La secretaria general del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), María José Nevado, en la presentación del proyecto "TexturizartEx: experiencias sensoriales inclusivas" - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), María José Nevado, ha participado este jueves en Mérida en la presentación del proyecto 'TexturizartEx: experiencias sensoriales inclusivas', una iniciativa de innovación educativa impulsada desde la formación profesional y orientada a fomentar la inclusión social a través de la gastronomía.

Durante su intervención, que ha tenido lugar en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, en Mérida, Nevado ha recordado que el proyecto de innovación TexturizartEx fue aprobado por la Consejería de Educación con una dotación de 20.000 euros.

El proyecto está coordinado por la Escuela Superior de Hostelería de Mérida y cuenta además con la participación del Centro de Educación Especial Mérida Augusta y del IES Santa Bárbara de Plasencia. Asimismo, colaboran en esta iniciativa Espacio Badajoz y Fundación Atrio.

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