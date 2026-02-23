El PSOE extremeño asegura que Guardiola ha sido "incapacitada" por el PP para negociar con Vox la formación de gobierno

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, ofrece una rueda de prensa - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha asegurado que la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, ha sido "incapacitada" por el PP para negociar con Vox la formación de gobierno en la región.

En esta línea, Álvarez ha indicado que Guardiola, que "tanto presume de haber ganado las elecciones", ha sido "excluida", "incapacitada" y "alejada" por su propio partido de dichas negociaciones, además de criticar que, dos meses después del adelanto electoral, no se hayan producido avances al respecto.

"Tacticismo político, tacticismo electoral y ningún avance, ningún proyecto, nada que llevarse a la boca los extremeños y las extremeñas dos meses después de la celebración del adelanto electoral", ha criticado.

En esta línea, Piedad Álvarez ha condenado la "opacidad absoluta" en la negociación que se está llevando para la gobernabilidad en la región, las "órdenes y contraórdenes" y que se haya conocido "sin ningún tipo de pudor" que las negociaciones se van a llevar a cabo en Madrid.

Por ello, ha insistido este lunes en rueda de prensa en que parece que se vive en la película 'El día de la marmota', toda vez que la actualidad está "anclada desde el pasado 21 de diciembre en el mismo sitio y en el mismo punto".

Así, ha recordado que este pasado sábado, día 21, se han cumplido dos meses desde el "fracasado adelanto electoral" y se observa cómo Guardiola "no tiene ninguna prisa para conformar gobierno". "Se convocaron las elecciones porque no había presupuestos y dos meses después ni hay presupuestos ni hay gobierno", ha afeado.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura también ha insistido en que la "fábrica de propaganda sigue funcionando, a pesar de tener un gobierno en funciones que no funciona", al conocer que "se está gestando la mayor oferta de empleo público de Extremadura".

Al respecto, se ha preguntado si es posible que un gobierno en funciones convoque el "mayor proceso selectivo" que ha tenido lugar en Extremadura. "¿Es legal?. ¿Es ético?. ¿Es moral?. ¿Qué opina Vox, que presumiblemente va a ser el socio que eligió desde el principio la señora Guardiola para que le acompañara, de que el Partido Popular esté preparando en solitario esa supuesta mejor oferta de empleo público de Extremadura?", se ha preguntado.

Además, ha planteado sus dudas de que se esté cumpliendo con la Ley 4/2015 de regulación del proceso de transición entre gobiernos en Extremadura y se ha preguntado por qué ocurriría si se convocan esas oposiciones y luego se determina que no se podía haber hecho.

(Más información en Europa Press)