El PSOE de Badajoz celebrará finalmente primarias con las candidaturas de Silvia González y Concha Baños

BADAJOZ, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Badajoz celebrará finalmente primarias para elegir a la candidata socialista a la alcaldía de Badajoz con las opciones de Silvia González y Concha baños.

Cabe señalar que en un principio se había dado a conocer que solo Silvia González, actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el consistorio pacense, había conseguido superar el mínimo de avales exigido.

Así, el PSOE de Extremadura ha informado en nota de prensa que, tras finalizar el plazo de presentación y verificación de avales, el recuento inicial realizado por el Comité Organizador determinó provisionalmente que la de González había sido la única precandidatura que había alcanzado el mínimo establecido.

Sin embargo, posteriormente, al revisar la documentación presentada, se detectaron "incidencias en la transcripción de algunos números de DNI", por lo que se procedió a una nueva comprobación de los avales, con la intervención de los órganos correspondientes del PSOE.

Finalizada esa revisión, se ha confirmado que dos precandidaturas superan el mínimo exigido de 96 avales y, por tanto, cumplen los requisitos necesarios para participar en las primarias.

"El PSOE considera especialmente importante que un proceso de estas características se desarrolle con las máximas garantías, transparencia y respeto a los derechos de todas las personas participantes. Precisamente por ello, una vez detectada la incidencia, se procedió a revisar nuevamente la documentación antes de dar por definitivo el resultado", ha apuntado.

La corrección del recuento ya ha sido comunicada a las precandidaturas participantes y, conforme a las normas que regulan el proceso, se abre ahora el plazo de 24 horas para la presentación de posibles reclamaciones por parte de aquellas precandidaturas que no hayan alcanzado el número mínimo de avales.

Superado este trámite, el próximo sábado 26 de septiembre será la militancia socialista de Badajoz la que decida entre las dos candidaturas el proyecto que representará al PSOE en las próximas elecciones municipales.