El PSOE confía en que el gobierno de Guardiola dure "poco" por el "bien de Extremadura"

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, en declaraciones a los medios antes del acto de toma de posesión de María Guardiola como presidenta de la Junta - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha valorado este viernes, antes del acto de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta, que el escenario elegido, el Anfiteatro Romano de Mérida, resulta "majestuoso", pero contrasta con lo que ha definido como un "espectáculo bochornoso".

En declaraciones a los medios de comunicación, Álvarez ha señalado que no hay ceremonia, por pomposa que se pretenda, capaz de ocultar la "vergüenza" de la situación política actual en la región, y ha confiado en que el gobierno de Guardiola dure "poco" por el "bien de Extremadura".

En este sentido, ha recordado que, tras seis meses de "bloqueo", lo "único" que ofrece Guardiola a Extremadura es "involución", algo que, a su juicio, está "muy lejos" de lo que necesita la comunidad autónoma, que "debe mirar hacia adelante si quiere tener futuro".

La portavoz socialista ha advertido de que lo que surge de esta investidura no guarda relación "ni con los intereses de Extremadura, ni con la calidad democrática, ni con la defensa de los derechos de los extremeños y extremeñas".

A su juicio, tras seis meses de "bloqueo", ahora comienza la "peor" etapa para la comunidad, y frente a este escenario ha garantizado que el PSOE se situará "enfrente" de cualquier "ilegalidad" que pueda cometer el nuevo Gobierno regional y que actuará "siempre del lado de la ciudadanía".

En su papel de oposición, ha asegurado que el PSOE será "más vigilante que nunca", y ha dejado "claro" que no habrá dudas sobre su "compromiso con Extremadura".