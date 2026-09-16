El PSOE confía en recuperar la Alcaldía de Cáceres para que "no se pierda el futuro de progreso"

La candidata a la Alcaldía de Cáceres, Belén Fernández en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

CÁCERES, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Cáceres, Belén Fernández, confía en recuperar el Gobierno de la ciudad para que "no se pierda el futuro de progreso" y de "ciudad de vanguardia" frente a la "monumental ballena varada en la playa" en la que se convierte la capital cacereña "cuando gobierna el PP", ha dicho en alusión al artículo escrito hace años por Rosa Montero.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en el transcurso de un desayuno informativo en el que ha adelantado que los actuales concejales Andrés Licerán, David Holguín y María Ángeles Costa no repetirán en la candidatura socialista por decisión propia, tal y como se lo han trasladado a la propia Fernández.

Fernández les ha agradecido su "honestidad" al avanzar que no quieren repetir en las listas. "Son los que más años llevan, han pasado también el desgaste del gobierno y luego este año de oposición y con una honestidad tremenda, porque yo creo que en política hay que ser muy honestos, me han trasladado que están cansados, que la ilusión no es la misma y que prefieren dejar que venga gente con más ganas", ha indicado.

Aunque las listas definitivas no se conocerán hasta febrero, la candidata sí ha adelantado que su candidatura estará formada por hombres y mujeres "con muchas ganas de trabajar por Cáceres". "Quiero que los cacereños se vean reflejados en el proyecto socialista", ha indicado, al tiempo que se ha mostrado partidaria de no vincular la política nacional a la local y que las elecciones municipales de mayo del año que viene no se conviertan en un plebiscito nacional.

"Nosotros nos debemos a Cáceres y yo quiero hablar de Cáceres y cuando me hablen de situaciones generadas para polarizar y para generar crispación en el ámbito nacional pues yo le preguntaré qué proyectos tienen para Cáceres, y yo le contaré mi proyecto para Cáceres y volver a preguntar qué proyectos presentan para Cáceres porque los cacereños y las cacereñas esperan que les hablemos de eso", ha insistido.

Al ser preguntada por si las elecciones generales deben distanciarse y adelantarse a las municipales, Fernández ha subrayado que ante la situación nacional que se está viviendo "es imprevisible saber qué reacción social va a haber ni qué resultado electoral podría darse" pero sí tiene claro que "en esta situación de tensión máxima, de crispación, de polarización social, no podemos llegar a mayo".

"Hay que hacer algo antes para resolver este momento de tensión, porque no podemos llegar a unas elecciones municipales con lo importante que son porque es que, al final en el municipio es donde se hace política de verdad", ha defendido la candidata socialista que ha insistido en que no se puede llegar a las elecciones municipales de mayo "generando esta especie de burbuja en la que hacen que la ciudadanía solamente se mida en términos de crispación y de polarización".

Por tanto, cree que es "fundamental" que las elecciones generales se desvinculen de las locales y se hagan "antes de llegar a las municipales", para que el debate se centre en lo que importa a los cacereños y las soluciones a las necesidades de la ciudad, como el acceso a la vivienda, entre otros.

Unas necesidades que pasan también por la mejora de los servicios públicos o dotar de infraestructuras a los barrios. "Nosotros queremos venir a acabar con esta política de las pequeñas expectativas, de gestionar la inercia y nada más, porque creemos que Cáceres tiene un futuro muy prometedor, lo hemos demostrado siempre que hemos gobernado los socialistas", ha resaltado Fernández.

"Nosotros estamos haciendo un trabajo común, queremos que el proyecto de Cáceres, que el modelo de ciudad sea un modelo en el que todos los cacereños y cacereñas se sientan identificados porque no se puede construir una ciudad si no la construyes de la mano de las personas que tienen que ser parte activa, porque pueden hacer los mejores diagnósticos y también pueden dar las mejores soluciones", ha subrayado.

Así, ha reconocido que no pueden tener un conocimiento pleno de las necesidades de la ciudad pero si se trabaja directamente con los actores implicados se puede configurar una lista de propuestas que sí reflejen esas necesidades, como ha pasado con las 30 mociones que han presentado a los plenos municipales en lo que va de legislatura relativas al comercio, a los barrios, a las personas jóvenes, a las personas mayores, etc.

"NO PROMETEMOS IMPOSIBLES"

"Son trabajos que se tienen que hacer cuando quieres construir una ciudad de la mano de la gente común que la sostiene cada día y ese es nuestro proyecto a día de hoy", ha aseverado. "Con esto no vamos a prometer imposibles porque también hay que saber decir cuándo puedes comprometerte y cuándo no te puedes comprometer... pero sí que tenemos claro que no vamos a pedir permiso para transformar la ciudad y que queremos hacerlo de la mano de la gente", ha añadido.

En esa transformación de la ciudad, ha mencionado los proyectos que se han puesto en marcha con gobiernos socialistas como las rondas de circunvalación, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, al Centro Ibérico de Investigación el Almacenamiento de Energía (CIIAE), el Museo Helga de Alver, y otros que "provienen siempre de gestiones de gobiernos socialistas, mientras que los gobiernos del Partido Popular se caracterizan por lo que estamos viendo en esta legislatura, que es el inmovilismo y la gestión de la inercia".

Una "falta de gestión" que se traduce, según ha apuntado Fernández, en los 39 millones de remanente que se han acumulado en las arcas municipales en los dos últimos ejercicios y que son una prueba de la "falta de gestión" también en la contratación pública, ya que 33 licitaciones de obra pública han quedado desiertas con el gobierno 'popular', lo que suponen más de 10,3 millones de euros.

Además, se han registrado 8 desistimientos de empresas que habían resultado adjudicatarias y han renunciado a ejecutar los proyectos y más de 3,7 millones de euros se han dejado de ingresar por ventas de parcelas municipales que han quedado desiertas, según los datos aportados por Fernández.

Comparando las licitaciones de obras públicas realizadas en esta legislatura, Fernández ha hecho alusión a la "herencia" de otros gobiernos, ya que se han licitado 27 obras por valor de más de 15 millones de euros provenientes de la anterior legislatura, mientras que el PP ha licitado 29 obras por 8 millones de proyectos propios.

Con estos datos, Fernández ha ahondado en que se presenta a las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027 "con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, llevando la voz al pleno de los ciudadanos cacereños y cacereñas, que es lo que tenemos que hacer las personas que nos dedicamos a la política".

"Nos presentamos con el ansia de transformar Cáceres y que no pierda ese futuro de progreso y de ciudad de vanguardia que cada vez que hemos gobernado desde los gobiernos socialistas ha empezado a vislumbrarse pero luego cuando viene el modelo de ciudad del Partido Popular nos vuelve a llevar a esa ciudad que describía Rosa Montero en ese artículo maravilloso de una monumental ballena varada en la playa", ha concluido.