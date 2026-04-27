El PSOE creará un comité con juristas para "vigilar" que el pacto PP-Vox no "robe ni un derecho" a los extremeños

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, comparece tras la primera reunión de su nueva ejecutiva regional. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura creará un comité técnico con tres juristas --uno de ámbito nacional, otro regional y otro municipal--, con el objetivo de "vigilar" el desarrollo del acuerdo de gobierno de PP y Vox en la región a fin de que no se "robe ni un derecho" a los ciudadanos.

Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE de Extremadura en una rueda de prensa tras la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Regional tras el Congreso Extraordinario celebrado este pasado sábado, en la que ha avanzado que pedirá una reunión con la presidenta de la Junta, María Guardiola, así como que habrá cambios en la dirección del grupo parlamentario en la Asamblea.

La de este lunes ha sido la primera comparecencia en la sede del partido con esta nueva una ejecutiva, que ha calificado de "valiente" e "inteligente", y que tiene "muchas ganas" de decirle a los extremeños que han llegado para "ganar".

Una ejecutiva regional formada por personas que "salen con fuerza" a decirle al Partido Popular y a Vox que "se acabó el cuento de estar nacionalizando continuamente la política", y que el PSOE va a estar "vigilante" ante un "acuerdo de vergüenza" que incluso líderes del PP de otras comunidades autónomas se han echado "las manos a la cabeza".

Sánchez Cotrina ha criticado que Guardiola, que "parecía la más progresista dentro del Partido Popular", se ha "entregado" a los postulados de la ultraderecha de una manera "inmediata", asumiendo términos como el desregulación de Javier Milei en Argentina, a pesar de que "no le habían comprado en ningún sitio en toda Europa", mientras que María Guardiola "le compra el término a Vox y los mete en el Gobierno dándole rango de consejería a la desregulación, que lo que quiere es acabar con el diálogo social".

En esta línea, ha señalado que los socialistas extremeños se dotarán de instrumentos para hacer una "oposición frontal" a cuestiones que consideren "ilegales" o "inconstitucionales", y para ello convocará un comité técnico formado por un responsable jurídico del ámbito nacional, otro del ámbito autonómico y otro del ámbito local.

Con ello, cada vez que se intente "meter la mano" en un censo municipal cuenten con "la contundencia, el rigor de la legalidad y la visión de los juristas" para decirle al gobierno de María Guardiola "por aquí no vamos a pasar" y para ver donde "poner pie en pared para que no se le robe ni un derecho de ciudadanía" a los extremeños, que son "todos" los que viven en esta tierra "con hambre de gente".

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