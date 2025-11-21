PSOE critica la "complicidad" de la Junta Electoral con Guardiola por dejarle "hacer campaña" con fondos públicos

El portavoz del Comité Electoral del PSOE de Exrtremadura, Antonio Rodríguez Osuna, en una rueda de prensa. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Comité Electoral del PSOE, Antonio Rodríguez Osuna, ha criticado la "complicidad" que mantiene la Junta Electoral de Extremadura con la presidenta autonómica y candidata del PP en las elecciones del 21 de diciembre, María Guardiola, por permitirle "hacer campaña" utilizando para ello fondos públicos y personal de la administración regional.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la que se ha referido a la visita que realizó la presidenta extremeña este pasado jueves a las obras del regadío de Monterrubio de la Serena, y tras el acuerdo de la Junta Electoral Central en el que pide al órgano regional que admita a trámite una denuncia de los socialistas por el contenido electoral de una entrevista de Guardiola en la COPE sufragada con fondos de la candidatura de Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031.

En el acuerdo conocido este jueves, la JEC le dice a la Junta Electoral de Extremadura que "haga su trabajo", pero parece que este organismo "entiende que todo lo que está haciendo María Guardiola con fondos públicos no tiene ningún problema".

En este sentido, se ha preguntado si ocurriría igual si hiciera él mismo algo parecido como alcalde de Mérida: "¿Nos va a tratar igual que María Guardiola o nos va a tratar de manera diferente? Esa es la pregunta", ha cuestionado.

Así, Rodríguez Osuna a instado a Guardiola a "ponerse a hacer campaña electoral" como están haciendo el resto de formaciones políticas, porque además, se ha preguntado, qué va a hacer como presidenta de la Junta en un mes que resta para las elecciones "si lleva dos años sin hacer absolutamente nada".

Y mientras se usa "de manera partidista" a la Junta de Extremadura, mientras que se anuncia que se van a destinar en el futuro dinero público "a no sé qué obra", hay "100.000 extremeños y extremeñas de la Campiña Sur que están sin servicio de Oftalmología".

