El PSOE critica que Extremadura esté "instalada en la inercia" y pide aprovechar el marco nacional como "palanca"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, en rueda de prensa - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha criticado que la región esté "instalada en la inercia" y ha pedido a la Junta que aproveche la situación económica nacional como "palanca de cambio" y "transformación".

Así, Gil Rosiña ha considerado que los datos de paro de abril en Extremadura son "buenos" y "positivos", ya que, de lo contrario, sería para "echarnos a temblar" en un mes, ha dicho, en el que han coincidido la Semana Santa, el puente con motivo del 1 de mayo o el inicio de la campaña de la fruta.

Por ello, ha insistido en que, aunque los datos son "buenos", ello no es "nada extraordinario" y no debe hacer caer en "espejismos" ni en "relajaciones", toda vez que la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año arrojó datos como la destrucción en la región de 5.300 empleos y la pérdida de 7.100 activos.

"Nos preocupa y entendemos que la parálisis y el secuestro al que se ha sometido a la región por parte de la presidenta Guardiola en los últimos seis meses tiene esas consecuencias que se ven en la Encuesta de Población Activa", ha señalado Gil Rosiña en rueda de prensa.

Junto a los datos de la EPA, la portavoz socialista ha unido los datos de crecimiento económico dados a conocer por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que indican que la economía extremeña crece dos décimas menos que la media nacional en el primer trimestre del 2026.

"Así que, en el primer trimestre del 2026, tenemos una EPA que dice lo que dice y, en el primer trimestre de 2026 tenemos unos datos de crecimiento económico que dicen lo que dicen", ha asegurado.

Por ello, ha recalcado que es una "pena" formar parte de un país que tiene una marcha de la economía "espectacular" mientras que la Junta de Extremadura está "instalada en la inercia". "Si a eso --a la situación nacional-- se le uniera, en lugar de la inercia, los líos y los brazos caídos--, un gobierno que quiere trabajar con Extremadura, pues seríamos la releche", ha indicado.

"Lo que en estos momentos necesitamos que haga la presidenta Guardiola y su gobierno es remangarse, ponerse las botas y trabajar para aprovechar que lo que está ocurriendo en este país no sea una inercia para Extremadura, sino que sea una palanca de transformación y una palanca de cambio", ha asegurado.

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