El PSOE cuestiona la "coherencia" del gobierno extremeño de aplicar rebajas fiscales mientras se "acumula" déficit

Archivo - La portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, María Curiel. - PSOE DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, María Curiel, ha cuestionado la "coherencia" del gobierno presidido por María Guardiola de aplicar rebajas fiscales mientras Extremadura acumula 530 millones de euros de déficit, el 1,79% del PIB regional, situándose como "la segunda comunidad autónoma con mayor déficit" del país.

Así, Curiel ha exigido al Ejecutivo autonómico que explique "cómo va a financiar sus rebajas fiscales", dirigidas a "quienes más tienen", mientras las cuentas públicas de la región presentan un "importante desequilibrio".

"Desde el Partido Socialista cuestionamos la coherencia entre bajar los ingresos y no contener suficientemente el gasto", ha señalado la diputada socialista, quien ha sostenido que la prioridad del Gobierno de Guardiola debería ser "garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y no seguir anunciando rebajas fiscales sin explicar cómo se compensará la pérdida de ingresos".

La portavoz de Hacienda ha advertido de las "consecuencias" de mantener esta estrategia económica: "Si ingresas menos y gastas lo mismo, el agujero aumenta, y si ese agujero aumenta, alguien termina pagando, mediante deuda, con menos inversiones o con otros ajustes", ha afirmado.

"Con este nivel de déficit, la Junta nos tiene que justificar de manera muy clara cómo financia sus rebajas fiscales y cómo piensa volver a equilibrar las cuentas de la región", ha exigido Curiel.

La diputada socialista considera que la gestión económica de un gobierno debe estar orientada a "garantizar la estabilidad financiera de las administraciones públicas y a explicar a la ciudadanía el impacto de sus decisiones". "Gobernar no es anunciar rebajas fiscales a los más ricos, gobernar es cuadrar las cuentas", ha asegurado María Curiel, quien ha reclamado al Ejecutivo autonómico que "asuma su responsabilidad" y ofrezca explicaciones sobre el futuro de las finanzas públicas de Extremadura.