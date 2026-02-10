El PSOE descarta su abstención porque no es "muleta" de Guardiola y pide a PP y Vox que la legislatura empiece "ya"

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, en rueda de prensa - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha descartado la abstención de su formación en el debate de investidura de la 'popular' María Guardiola como presidenta de la comunidad cuando éste se celebre, ya que el PSOE es "la alternativa al PP" y "nunca" va a ser "la muleta de la derecha y la extrema derecha".

De este modo, ha reclamado que PP y Vox abandonen el "espectáculo" que a su juicio están dando para la gobernabilidad en Extremadura y que, si tienen que alcanzar un acuerdo, lo hagan para que la legislatura pueda empezar "ya" en la comunidad.

Así, ha lamentado que la 'popular' María Guardiola a su juicio vaya a optar a la investidura "pero sin prisas, con tranquilidad, apurando todos los plazos posibles", cuando en realidad Extremadura ya ha "perdido suficiente tiempo". "Desde octubre estamos paralizados pero para Guardiola no es tiempo suficiente", ha ironizado.

"Guardiola repite machaconamente una y otra vez que ella ganó las elecciones, pero ¿para qué ganó las elecciones? ¿Para estar dilatando los tiempos retorciendo los reglamentos? ¿Para que Extremadura siga sin gobierno?", ha preguntado Álvarez en rueda de prensa este martes en Mérida tras conocerse que María Guardiola optará en la Asamblea como candidata a la investidura como presidenta de la Junta.

En este sentido, ha reprochado a PP y a Vox las "informaciones contradictorias" que están transmitiendo "todos los días" en cuanto a sus supuestas negociaciones, cuando en realidad deberían estar aplicando "transparencia, luz y taquígrafo" y "no una negociación secreta, oculta en la que sólo hablan de sillones y no hablan de los problemas de los extremeños".

Con ello, la portavoz socialista ha considerado que la 'popular' María Guardiola "va de fracaso en fracaso", al no haber logrado aún un acuerdo para la gobernabilidad, y ha lamentado que mientras tanto Extremadura sigue en el "bloqueo institucional".

