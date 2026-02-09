El PSOE dice que "a día de hoy" votará en contra de investir a Guardiola y que la abstención "ni siquera está planteada"

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, se reúne con la portavoz y el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez y José María Vergeles, respectivamente - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha asegurado que "a día de hoy" su grupo votará en contra de investir presidenta de la Junta a María Guardiola e insiste en que la abstención de su grupo "ni siquiera está planteada".

"Nosotros no hemos provocado esta situación. Nosotros queremos que esta situación termine. Que se siente, que acuerde", ha aseverado tras participar en la ronda de contactos con el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, para proponer candidato a presidente de la Junta.

En este sentido, Piedad Álvarez ha considerado que un político debe tener la habilidad de la "llegar a acuerdos y a entendimientos", ya que de lo contrario, ha dicho, "en manos de quién estamos".

La portavoz socialista ha trasladado a los medios que su grupo, en esta ronda de contactos, no ha presentado a ningún candidato a presidente del Ejecutivo regional y ha añadido que, aunque con toda probabilidad este jueves se designe a Guardiola para tal fin, no parece que eso se traduzca en "tener gobierno por ahora".

Álvarez, que ha calificado el encuentro con Naharro como "muy cordial" aunque "sin ningún avance" para la región, ha insistido en la necesidad de que la líder del PP en la región y presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, se ponga "a acordar, a pactar y a dialogar con Vox por el bien de Extremadura".

La portavoz del PSOE en la Asamblea ha considerado que desde el 21 de diciembre, fecha de las elecciones autonómicas, ha pasado ya un tiempo "prudente" y "suficiente" para haber llegado a un acuerdo de cara a conformar un gobierno.

"Sin embargo vemos que la primera meta volante ya se ha pasado, que fueron las elecciones de ayer en Aragón, nos tememos que vamos a pasar la segunda meta volante, que son las elecciones de Castilla y León y ustedes saben que, extendiendo, extendiendo los tiempos, nos podemos encontrar perfectamente en el verano sin tener gobierno y eso es un drama para Extremadura", ha señalado.

De esta forma, ha aludido a que los problemas "siguen creciendo" en la región en variables como el desempleo o la tasa de abandono escolar porque "no hay gobierno". "No hay noticias de ningún proyecto, no hay noticias de nuevas empresas, no hay noticias de futuro en la comunidad autónoma", ha lamentado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a que Guardiola se siente a dialogar con Vox, que es la formación que "ella ha elegido" para que, "de una vez por todas", se termine con este "tacticismo", "limbo político" y "parálisis" en el que vive Extremadura desde el pasado mes de octubre cuando "se fue a un injustificado y fracasado adelanto electoral".

