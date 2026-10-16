El PSOE dice que son una "cuentas fantasma" y critica que Guardiola "perdone" 28 millones a las eléctricas

La portavoz de Presupuestos del Grupo Parlamentario Socialista, María Curiel, en rueda de prensa - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Presupuestos del Grupo Parlamentario Socialista, María Curiel, ha calificado el proyecto de presupuestos para 2027, registrado en la Asamblea, como "unas cuentas fantasma, inútiles e injustas" que no van a resolver ninguno de los problemas de la ciudadanía extremeña, además ha criticado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "perdone" 28 millones a las eléctricas.

En una valoración de las cuentas, detalladas este viernes por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, Curiel ha lamentado que la Junta presenta un presupuesto "continuista con unas políticas que no están funcionando, reduce el peso de la sanidad, la educación, la dependencia y la vivienda y ofrece unas cifras que no se corresponden con la capacidad real de ejecución de la Junta".

"Son unas cuentas fantasma, porque están infladas en casi 1.500 millones de euros; inútiles, porque no resuelven los problemas de la gente e injustas, porque no atienden a la mayoría social de esta tierra y benefician a los de siempre, a los que más tienen", ha resumido.

La diputada socialista ha advertido de que las políticas sociales representan el 67 por ciento del presupuesto, una proporción que considera "insuficiente" y que evidencia una "pérdida de peso de los servicios públicos esenciales". "Con los gobiernos socialistas, al menos siete de cada diez euros se destinaban a mejorar la vida de la gente", ha recordado.

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