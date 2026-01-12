El PSOE exige "transparencia" en las negociaciones PP-Vox y pregunta a Guardiola hasta "dónde está dispuesta a llegar"

La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ofrece una rueda de prensa - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha exigido "transparencia" en las negociaciones entre el PP y Vox de cara a formar gobierno en la Junta y ha preguntado a la presidenta en funciones, María Guardiola, hasta "dónde está dispuesta a llegar".

Álvarez ha criticado que ni Guardiola, ni el candidato de Vox, Óscar Fernández, den la cara ante los medios y cuenten a los extremeños su proyecto de región, ya que solo "a golpe de titular" se van conociendo "esbozos" y "detalles" de lo que puede ser el próximo gobierno.

"Creo que los extremeños y las extremeñas tenemos derecho a conocer con luz y taquígrafos estas negociaciones y, repito, no a golpe de titular", ha asegurado en rueda de prensa, en la que ha afirmado que "está claro" que a Vox y al PP no le importan los extremeños sino los "sillones", los "asesores" y los "coches oficiales".

EXTREMADURA ESTÁ "PARADA"

Álvarez ha criticado que más de dos meses después de la convocatoria electoral Extremadura "no está mejor". "Nuestra comunidad autónoma está parada y el adelanto electoral que pretendía buscar una mayoría absoluta no consiguió cumplir su objetivo", ha aseverado.

Asimismo, ha lamentado que más allá de una llamada "de cortesía" al presidente de la gestora del PSOE extremeño, José Luis Quintana, Guardiola no se ha puesto en contacto con los socialistas aunque sí ha elegido a Vox como "compañero de viaje" y "socio", formación de la que "desconfiaba hace apenas un año cuando había llegado a un acuerdo con el Partido Socialista para aprobar los presupuestos".

Del mismo modo, ha considerado que Extremadura "a día de hoy se gobierna desde Madrid" siguiendo los "intereses de los señores Feijóo y del señor Abascal". "Lejos de conseguir estabilidad, vivimos en una situación de inestabilidad. Y lejos de alcanzar certezas, tenemos más incertidumbres que nunca", ha lamentado.

