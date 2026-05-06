El PSOE de Extremadura acusa a Guardiola de "mentir y manipular" sobre Almaraz tras la votación en el Parlamento Europeo

El eurodiputado socialista Ignacio Sánchez Amor - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha criticado las declaraciones realizadas este miércoles sobre la Central Nuclear de Almaraz por la presidenta de la Junta, María Guardiola, a la que ha acusado de "mentir y manipular de forma interesada" tras la votación celebrada en el Parlamento Europeo sobre la planta.

En este sentido, el eurodiputado socialista extremeño Ignacio Sánchez Amor ha considerado que ya está bien de "manosear la continuidad de Almaraz con fines partidistas".

Así, ha aclarado que "lo votado en el Parlamento Europeo no tiene nada que ver con decidir la continuidad o el cierre de la central", ya que se trata de "una competencia estrictamente nacional".

Según ha explicado, lo aprobado en la Comisión de Peticiones es "un documento impulsado por PP y Vox cuyo único objetivo es atacar al Gobierno de España", y ha subrayado que "todas las enmiendas presentadas por el PSOE fueron rechazadas, mientras el PP asumió íntegramente los postulados de la ultraderecha".

Por ello, y frente a la "desinformación interesada" del PP, el PSOE ha reiterado que su posición sobre la Central Nuclear de Almaraz "no ha cambiado".

En este sentido, los socialistas defienden que cualquier decisión sobre la continuidad de la planta debe cumplir tres condiciones fundamentales que son que haya sido solicitada por las empresas explotadoras, como aya ha ocurrido; que se garantice "plenamente" la seguridad del suministro y la seguridad nuclear, y que no suponga "ni un solo euro de coste para los extremeños y extremeñas".

Por último, el PSOE ha señalado que sigue a la espera del informe definitivo del Consejo de Seguridad Nuclear y, posteriormente, de la decisión que adopte el Gobierno de España, que es la administración competente en esta materia, han recordado los socialistas en nota de prensa.