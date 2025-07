El PSOE de Extremadura afea la gestión sanitaria de la Junta, a quien tacha de "gobierno tramposo" y de "trileros"

MÉRIDA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha afeado la gestión sanitaria de la Junta de Extremadura, a quien ha tachado de "gobierno tramposo" y de "trileros".

Gil Rosiña ha realizado este jueves en rueda de prensa un balance del "caos sanitario" de la región, sustentado, ha dicho, "en datos y en realidades" obtenidos de parte de los alcaldes socialistas que gobiernan en la "inmensa mayoría" de pueblos de región.

En este sentido, ha vuelto a criticar que la Junta no conteste a su grupo hasta el próximo día 4 sobre los cupos que van a tener los médicos de Atención Primaria, las sustituciones o no de verano que va a haber y cómo, según el gobierno regional, se va a salvaguardar la calidad de la asistencia sanitaria en verano.

"Así que, mientras que la Junta, con muy buen hacer, retoca y maquilla esos datos que nos va a enviar, pues yo tengo el termómetro de la realidad. Y el termómetro de la realidad es el de los alcaldes y alcaldesas de Extremadura, que sufren la incertidumbre de tener al frente de la sanidad en Extremadura un auténtico caos, una falta de diligencia y una falta de gestión como nunca antes se había conocido", ha asegurado.

Para ello, ha puesto como ejemplo que "hay días que no ha médico" en las poblaciones de Aldeanueva del Camino, Segura del Toro y Casas del Monte; en Abertura hay "uno o dos días a la semana" y en determinados pueblos en los que, "cuando los vecinos van al médico, en la puerta del consultorio, se encuentran en ese mismo día un papel que dice hoy no hay médico".

Por su parte, ha señalado que en Hervás, un pueblo turístico de Extremadura, si te pones enfermo "los doce días no hay quien te los quite para que te atienda el médico", mientras que en Madrigalejo tienen médico "un día sí, un día no, cuatro horas y hay vecinos que ya lo que hacen es llamar al 112".

Respecto a la provincia de Badajoz, la situación ha dicho que no es "mejor" aunque ha reconocido que la provincia de Cáceres tiene poblaciones más pequeñas y, por tanto, sufre con una "mayor incidencia esta falta de previsión y planificación para la atención sanitaria en verano".

Sobre la situación en Badajoz, Gil Rosiña ha dicho que es "casi imposible" hacerse una analítica en Fregenal de la Sierra, a lo que ha unido los "quince días para que te atienda el médico en Villanueva del Fresno o quince días incluso para recetas en Pueblonuevo del Guadiana".

"No estamos mejor en Almendralejo, que ayer mismo a una vecina de Almendralejo le daban cita para el 19 de septiembre para hacerse una radiografía porque resulta que hace dos meses que el aparato de rayos está estropeado en Almendralejo", ha aseverado.

