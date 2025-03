El PSOE de Extremadura asegura que nadie le "va a callar" tras la denuncia de la consejera de Agricultura a la portavoz

MÉRIDA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha asegurado nadie "va a callar" a este partido tras el anuncio de la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, de que presentará una denuncia contra la portavoz regional, Isabel Gil Rosiña.

Cabe destacar que Morán ha anunciado este jueves que presentará una denuncia contra Gil Rosiña por las acusaciones "falsas" acerca del supuesto cobro de unas ayudas para paliar los efectos de la sequía en unos terrenos de su propiedad.

"A nosotros no nos amenaza nadie. Pueden intentar amenazarnos, pero nadie nos va a callar y nadie va a impedir que los diputados y las diputadas socialistas y que el Partido Socialista de Extremadura hagan su trabajo. Y su trabajo es, por supuesto, fiscalizar, fiscalizar la acción del equipo de gobierno de la Junta de Extremadura", ha reiterado.

Así, Álvarez ha reconocido que, cuando uno se sienta en un Consejo de Gobierno, "los sillones son muy cómodos, pero uno asume unos riesgos", a lo que ha añadido que "la honradez" debería ser un aspecto que cumplieran todos los consejeros y consejeras.

"Nosotros no seremos quienes judicializarán la vida política, porque sabemos que eso lo que supone es frenar y entorpecer. Y también sabemos que lo están haciendo para amenazarnos, repito, y amordazarnos, y nadie va a callar al Partido Socialista de Extremadura, lo digo alto y claro. Y si me quiere denunciar a mí también, pues que me denuncie a mí también", ha asegurado en declaraciones a los medios en Mérida.

