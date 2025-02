El PSOE de Extremadura cree que el PP "está echado al monte" y critica que haya abandonado la reunión del CPFF

MÉRIDA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha considerado que el PP "está echado al monte" y ha criticado que los consejeros 'populares' hayan abandonado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles.

De este modo, Gil Rosiña ha lamentado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, haya puesto la "estrategia del PP por delante de los intereses de los extremeños". "El PP está echado al monte y ya no les da ni vergüenza abandonar las instituciones faltándole al respeto a los ciudadanos", ha afeado la socialista.

Así, en su opinión, ha asegurado que la Junta de Extremadura ha abandonado el CPFF para "ocultar el ridículo" que supone que renunciar a una quita de deuda pública de más de 1.700 millones de euros, ya que con esta "maniobra" intenta "desviar la atención y lanzar una cortina de humo que oculte a la opinión pública extremeña la renuncia a la condonación del 31,5 por ciento de la deuda pública tal y como ha propuesto el Gobierno de España".

Para la portavoz socialista lo que ha sucedido este miércoles en el seno del CPFF es "una falta de respeto a los extremeños y las extremeñas y, algo más grave aún, una falta de respeto a la democracia".

"El PP está acostumbrado a que o gobierna o dinamita desde dentro las instituciones", ha dicho Rosiña, para quien, "la señora Guardiola va a tener que dar muchas explicaciones, no solo para justificar que diga no a una quita de deuda de 1.700 millones de euros, sino para aclarar si ahora es una antisistema que abandona las instituciones".

Para Isabel Gil, la Junta no ha dejado este miércoles plantado al Gobierno de España, ya que "a quien ha dejado realmente plantados es a los extremeños y a las extremeñas que se han quedado sin quien les represente en un órgano tan importante como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se decide gran parte del futuro de nuestra tierra".

La portavoz ha lamentado que, cuando hay que "comenzar a trabajar, cuando hay que remangarse por esta tierra, Guardiola huye o, peor aún, se echa a los brazos de la estrategia que marca el PP a nivel nacional y desprecia los intereses de la región", ha informado en nota de prensa el PSOE extremeño.

"Está claro para qué ha visitado la presidenta de Madrid, la señora Ayuso, Extremadura esta semana. Por un lado, para marcarle a Guardiola que tenía que abandonar el Consejo de Política Fiscal y Financiera hoy y, por otro lado, para recordarle que puede volver a negociar con Vox la aprobación del decreto fiscal que mañana se debate en el pleno de la Asamblea de Extremadura", según Gil Rosiña.

QUITA DE LA DEUDA

El PSOE de Extremadura ha considerado una "extraordinaria noticia" que el Gobierno de España condone 1.718 millones de euros a la región y ha vuelto a tildar de "irresponsable a Guardiola" por decir no a esta quita.

"Definitivamente, Guardiola no hace leyes, no aprueba presupuestos y rechaza una quita de deuda sin precedentes, no trae nuevos proyectos, ni genera progreso en nuestra. No solo es una dirigente sin responsabilidad alguna, sino que es desleal con los intereses de la región", ha dicho Gil Rosiña.

Que la Junta de Extremadura rechace esta quita de deuda, en su opinión, "solo responde a que es un gobierno sin principios y esclavo de las órdenes Guardiola recibe desde Madrid y que proceden el PP. Guardiola dice no a Extremadura y sí a Feijóo", ha sentenciado.