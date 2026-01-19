El PSOE extremeño lamenta que "nada se sabe" sobre el acuerdo PP-Vox para la constitución este martes de la Asamblea

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, en rueda de prensa - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha señalado que "a 24 horas" de que se conforme la nueva Asamblea de Extremadura surgida las elecciones del pasado 21 de diciembre "nada se sabe del acuerdo" entre PP y Vox, lo que supone "todo un reflejo de la situación de bloqueo, inseguridad e inestabilidad a la que Guardiola ha abocado a Extremadura".

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado este lunes en rueda de prensa en Mérida, en la que ha considerado que el adelanto electoral al 21 de diciembre ha "debilitado al PP de Guardiola", ya que "no solo perdió votos, sino que pasó de tener que pactar con Vox unos presupuestos a tener ahora que pactar la Presidencia de la Asamblea o todo un Gobierno".

Tras el resultado electoral, el PP "ha pasado de tener una independencia a depender de la ultraderecha", una situación que a juicio de Quintana, "no solo tiene bloqueado a Extremadura, sino tiene bloqueado también a la señora Guardiola".

Hasta el momento no existe "nada de transparencia" sobre las negociaciones entre PP y Vox, solo "una montaña rusa de declaraciones", tras que Quintana ha tachado de "última ocurrencia de la ultraderecha" la de reducir a 33 el número de diputados de la Asamblea de Extremadura.

