El PSOE extremeño llama a Guardiola a "ponerse a trabajar" por la prórroga de Almaraz e insta a las empresas a pedirla

El secretario de Organización del PSOE de Extremadura, Manuel Mejías, atiende a los medios en el marco del acto de firma de la 'Alianza por Almaraz' celebrado este sábado en Navalmoral de la Mata (Cáceres) - PSOE DE EXTREMADURA

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas extremeños han reiterado este sábado su postura en favor de "garantizar" la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz, a la par que han instado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a "ponerse de una vez a trabajar" por ella.

Así, tras asegurar que Guardiola "no ha hecho absolutamente nada" en favor de la prórroga, el secretario de Organización del PSOE de Extremadura, Manuel Mejías, la ha llamado, en declaraciones a los medios en el acto de firma de la 'Alianza por Almaraz' celebrado este sábado, a "dejar de utilizar" la continuidad de la central "para atacar al Gobierno de España".

En este sentido, en el marco de su asistencia a este acto celebrado en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, el secretario socialista ha abogado porque la Junta de Extremadura "siente a empresas y Gobierno para que puedan hablar de la prórroga".

No obstante, también ha insistido sobre la necesidad de que las empresas soliciten "de forma conjunta" una reunión al Ejecutivo central, así como la referida prórroga.

(Más información en Europa Press)