El PSOE lamenta que se esté en un "callejón sin salida" y asegura que el "bloqueo de Extremadura" es Guardiola

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, en su turno de intervención - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha lamentado que se esté en un "callejón sin salida" y ha asegurado que el "bloqueo de Extremadura" es la candidata a la presidencia de la Junta, María Guardiola.

Durante su intervención en el pleno en el que Guardiola se someterá a la segunda votación de su investidura, Cortés ha incidido en que tras escucharla ha llegado a la conclusión de que la 'popular "no tiene discurso político" y que sus relatos "han pasado a ser cuentos chinos".

"Tal es así que la única certeza que tenemos hoy por hoy es que usted está en un callejón sin salida. Y eso no es lo peor. Lo peor es que usted ha llevado a Extremadura a un callejón sin salida, porque el bloqueo de Extremadura es usted, exclusivamente usted. Y como decía Machado en boca de Juan de Mairena, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero", ha subrayado.

En este punto, ha recalcado que Guardiola convocó las elecciones "porque quiso" y el "estado de bloqueo" en el que ha llevado a Extremadura tras los comicios "lleva a que la Junta de Extremadura vaya a estar paralizada durante más de seis meses".

"¿Usted es consciente de lo que significa para la gente que la Junta de Extremadura esté paralizada? ¿Usted es consciente del daño que provoca a la gente extremeña esta situación?. Es usted la que está bloqueando Extremadura. Es usted la que está perjudicando Extremadura", ha recalcado.

Así, ha dicho que antes de convocar estas "caprichosas elecciones" se podían traer presupuestos para que éstos fueran aprobados, convocar oposiciones o establecer ayudas directas para los daños causados por los temporales, mientras que ahora no.

"Su capricho electoral, su investidura fallida es lo que tiene bloqueando Extremadura. La verdad pura y dura es que es usted quien bloquea Extremadura y eso está afectando a la imagen de Extremadura fuera de nuestras fronteras", ha lamentado.

(Más información en Europa Press)