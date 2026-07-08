El PSOE lamenta el "estado deplorable" de los centros de transporte y alerta sobre el despido de 56 trabajadores

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, visita el centro de transporte de Mérida - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha lamentado el "estado deplorable" de los centros de transporte de la región y ha alertado sobre el despido de 56 trabajadores, siendo algunos de ellos personas con discapacidad, ha dicho.

Así, en su visita al centro de transporte de Mérida, González Andrade ha señalado que ha podido comprobar que lo que trasladaban los trabajadores sobre la situación de estos centros era "poco", ya que sus instalaciones están en un "estado deplorable" y de "absoluto abandono".

"Nos trasladan además los trabajadores que en algunos centros de transporte no hay vigilancia, hay aseos cerrados, hay techos que se están cayendo. En definitiva, no se prestan los servicios mínimos que merecen los transportistas que tienen que acercarse a ellos", ha asegurado en declaraciones a los medios.

Por ello, ha criticado que esta sea la "carta de presentación" de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, al sector del transporte que tiene que hacer uso de estos centros, tanto de la región como de fuera de ella.

Del mismo modo, el portavoz del PSOE de Extremadura ha alertado sobre el despido de 56 personas que trabajan en los centros de transportes y que llevan "más de cuatro meses sin cobrar sus nóminas de manera regular".

"¿Y cuál es la respuesta de Guardiola ante esto? El despido. Va a despedir a 56 personas trabajadoras de estos centros de transporte que se irán a su casa, que se irán al desempleo, que se irán al paro y que, además, se van engañados", ha asegurado.

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