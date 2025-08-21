El PSOE pedirá un pleno monográfico en la Asamblea sobre la gestión de la extinción de los incendios en Extremadura

MÉRIDA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura exige explicaciones a la presidenta de la Junta, María Guardiola, sobre la gestión de su gobierno en la extinción de los incendios que se han registrado en la región durante este mes de agosto.

En este sentido, los socialistas registrarán una petición en la Asamblea de Extremadura con este fin, para que miembros del gobierno se expliquen a este respecto tal y como permite el reglamento, así como pedirán un pleno monográfico sobre este asunto.

"Una vez controlados los fuegos y conocido que el de Jarilla, el mayor incendio que ha sufrido Extremadura, está perimetrado, los socialistas consideran necesarias las explicaciones del ejecutivo de Guardiola para que la ciudadanía extremeña conozca cuál ha sido la gestión del gobierno del PP y se despejen posibles dudas acerca de la misma", indica en nota de prensa el PSOE regional.

La formación considera que "la transparencia debe estar por encima de todo" en cualquier cuestión que atañe a la gestión pública y mucho más en cuestiones como éstas, donde, además, la vida de las personas se ve amenazada".

En este sentido, el PSOE quiere que los 'populares' detallen por qué no fue solicitado el Nivel 3 de Emergencia en momentos "críticos, con numerosos focos activos y cientos de personas evacuadas de sus casas", y que la Junta aclare en qué momento y qué tipo de ayuda fue solicitada al Gobierno de España.

Asimismo, a su juicio, Guardiola debería explicar cuándo fue solicitada la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, o aclarar otras cuestiones que estos días se van conociendo como "la movilización o no de un retén de bomberos en el norte de Cáceres que ha denunciado no haber sido activado en los peores momentos del incendio de Jarilla".

Al mismo tiempo, el PSOE considera que, pasados los días "críticos", tendría que ser la presidenta extremeña quien diese explicaciones a petición propia en la Asamblea.