El PSOE pide la comparecencia de María Guardiola en la Asamblea sobre el "deterioro" de la sanidad extremeña

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en rueda de prensa este jueves en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este jueves en la Asamblea de Extremadura una solicitud de comparecencia de la presidenta de la Junta, María Guardiola, ante el pleno, ante el "deterioro" de la sanidad extremeña, y para informar sobre su situación y las medidas que va a poner en marcha para "corregir su estado actual".

Así lo ha avanzado el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en rueda de prensa este jueves en Mérida, en la que ha considerado que la presidenta extremeña "lleva demasiado tiempo sin dar explicaciones", después de que no se haya celebrado este año el Debate sobre el Estado de la Región.

Según ha señalado Sánchez Cotrina, los socialista están "muy preocupados" por la situación de la sanidad en Extremadura, tras lo que ha aludido a asuntos como la situación de las urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, las dimisiones de responsables sanitarios y los recientes ceses y cambios en distintas áreas de salud.

Ante esta situación, Sánchez Cotrina ha considerado que la consejera de Salud, Sara García Espada, no es una "interlocutora válida" para el PSOE, ya que "se dedica a derivarla a la herencia recibida", y ha reclamado que sea la presidenta de la Junta la que asuma directamente la responsabilidad de la sanidad extremeña.

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