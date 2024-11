El PSOE pide la devolución de los presupuestos por el "bien" de Extremadura al ser "injustos" e "irreales"

MÉRIDA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha solicitado la devolución de los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2025 elaborados por el Gobierno de María Guardiola "por el bien" de la comunidad, al considerar que parten de "una inestabilidad, una irrealidad y una injusticia social".

Frente a estas cuentas, el PSOE ha planteado diferentes medidas que a su juicio contribuirán a hacer "una Extremadura mejor", con empleo y salarios "dignos", con "confianza y seguridad", que atraiga inversión, a diferencia de los PGEx elaborados por el Gobierno de Guardiola que, según advierte, si son aprobados "no se ejecutarán".

De este modo lo ha señalado este viernes en el pleno de la Asamblea durante la defensa de la enmieda de totalidad de su grupo formulada a los PGEx 2025 la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, quien ha recriminado que los presupuestos elaborados por la Junta "son injustos porque tratan a los extremeños en función de donde haya nacido", así como que "no están cuadrados" y "carecen de alma" porque "no piensan" en los más jóvenes y en el futuro.

Así, Álvarez ha desgranado el modelo "alternativo, más justo, más social" y con "propuestas realistas, responsables, que defienden la justicia social" que plantea el PSOE, y que entre otras medidas propone recuperar el impuesto de patrimonio, el impuesto de grandes tenedores de vivienda, que se elimine la bonificación al impuesto de matriculación, que se bonifique al cien por cien el precio de los comedores escolares y de las aulas matrinales.

También propone el PSOE que se bonifiquen al 50 por ciento las tasas de la ITV; que se reformule el tramo autonómico de IRPF para que las clases medias, las que ganan menos de 60.000 euros, tengan que pagar "menos impuestos"; y que se garantice que ninguna familia tenga que aportar más de un 30 por ciento de sus ingresos al pago de alquiler, hipoteca y de suministros básicos del hogar.

De igual modo, el PSOE ha propuesto en su enmienda de totalidad a los PGEx 2025 que se elabore un plan 80.000 euros de viviendas fundamentalmente para jóvenes; un plan integral de infraestructuras viarias, sanitarias, educativas, e hidráulicas; y que se "blinde" el presupuesto para el regadío de Tierra de Barros y se establezca un "mínimo objetivo de ejecución" del 70 por ciento.

"SOLUCIÓN MÁGICA" DEL PP DE BAJAR IMPUESTOS

Durante su intervención, Piedad Álvarez ha reprochado también al Gobierno de María Guardiola que en realidad "no" tuvo nunca voluntad de negociar los PGEx con el PSOE, sino con su "socio prioritario" (en alusión a Vox), y ha criticado que, más allá, de aprovechar la "inercia" positiva de la economía española dicho ejecutivo no está aportando "soluciones" a los "problemas" de la comunidad.

En este punto, ha criticado la "solución mágica" del PP para "todos los problemas" en Extremadura sea la de bajar impuestos, algo que además ocurre con "privilegios" a los que más tienen y cuya "fiesta" pagan el resto de ciudadanos, ha lamentado.

Así, ha incidido en que para el PSOE supone por ejemplo "una injusticia" que el PP esté aplicando medidas como bajar impuestos a los que llegan a Extremadura para vivir pero "no" a los que ya residen en ella.

También, como "ausencias" en los PGEx 2025, ha dicho que "no se recogen acciones para que la gente se quede a vivir en los pueblos", sino que "están llenos de desigualdades hacia el mundo rural" con las clases de inglés, por ejemplo, y la educación a etapas tempranas.

En la misma línea, ha considerado Piedad Álvarez que los PGEx son "injustos" porque las clases medias "no aparecen" y si éstas se encuentran en el medio rural "están doblemente perjudicadas".

En cuanto a los jóvenes, ha advertido de que con el Gobierno de María Guardiola "no hay medidas para que inicien un proyecto de vida en Extremadura" en cuestiones como el empleo y la vivienda, y tampoco incluyen medidas para que regresen los que ya se han ido de la comunidad.

De igual modo, ha subrayado que las cuentas autonómicas elaboradas por la Junta son "injustas" en cuestiones como el empleo o la Sanidad, materia en la que a juicio de la socialista "hay una incapacidad manifiesta" por parte del Gobierno regional.

FALTA DE EJECUCIÓN

Por otra parte, la portavoz socialista ha criticado que con la gestión del PP en la región se evidencia una "falta de ejecución" presupuestaria. "Son irreales consejerías tan importante como la de Agricultura, con una ejecución del 30 por ciento", ha lamentado. "En inversiones la ejecución es del 16,13 por ciento, la más pequeña de la historia", ha añadido.

"A los presupuestos más altos de la historia de Extremadura le acompaña otro récord, que son los presupuestos menos ejecutados de la historia de Extremadura, unos presupuestos irreales", ha subrayado Piedad Álvarez.

Además, como argumento también para pedir la devolución de las cuentas a la Junta, ha subrayado que los PGEx 2025 "no cumplen la regla fundamental de que los ingresos casen con los gastos", porque entre otras cuestiones encierran un déficit de 6 millones de euros como consecuencia --ha dicho-- de que el decreto ley de medidas fiscales en vivienda no se ha aprobado.

Asimismo, la portavoz del PSOE también ha lamentado que de cada 10 euros en los PGEx 2025 "sólo" se destinan seis a políticas sociales, lo que supone un "recorte palpable" frente a los siete euros de cada 10 para dichas políticas de las anteriores cuantas, algo que considera es una de las consecuencias de la política del Gobierno de María Guardiola basada en "perdonar impuestos a los que más tienen".

RÉPLICA

Tras indicar que el Gobierno de Guardiola "no tiene proyecto de región" y "no sabe qué hacer con Extremadura", ha criticado que los PGEx "no tienen alma", y ha adelantado que el PSOE "no va a aprobar" unos presupuestos "poco ambiciosos", que "crecen cinco veces menos que los últimos presupuestos socialistas", y que "no suponen mejorar las cosas de comer".

"Estos presupuestos son los presupuestos de la inestabilidad, irrealidad e injusticia", ha espetado la socialista, quien ha criticado también que en los PGEx "no aparece la denominación de Memoria Histórica y Democrática".

Asimismo, ha incidido en que las cuentas de la Junta son "irreales" porque "parten de infraestructuras que saben que no van a poder cumplir" en cuestiones como la avenida Martín Palomino de Plasencia o el regadío de Tierra de Barros.

De igual modo, como "injusticias" de los PGEx 2025 ha alertado de "se retiran ocho millones de Ciencia, Tecnología e Innovación y ocho millones de la parte autonómica de Dependencia", así como de que "se recortan las obras en centros educativos" y de que "la Consejería de Salud sólo crece un 3,7 por ciento, la mitad que en otras comunidades autónomas".

"Los presupuestos no se destinan a los ciudadanos que necesitan de la política para vivir mejor", ha espetado Piedad Álvarez, quien ha subrayado que las cuentas son la evidencia de un gobierno "indolente, que no ilusiona a nadie" y que "han sido negociados sin transparencia".

Finalmente, para cerrar su intervención la portavoz socialista ha incidido en que desde que gobierna el PP la región pierde. "Ha sido un año perdido para mi tierra, cargado de excusas, de reproches, de lamentos, un año de regreso a la Extremadura del luto, a la Extremadura de Los Santos Inocentes", ha espetado.

Frente a ello, ha adelantado que si los PGEx 2025 continúan tramitándose el PSOE presentará "cuantas enmiendas parciales sean necesarias para que la vida de los hijos, los mayores, de las clases medias, en los pueblos y de las mujeres sea mejor".