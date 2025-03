El PSOE rechaza el "atropello" de PP y Vox al impedir las comparecencias para el proyecto de ley de medidas fiscales

MÉRIDA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha rechazado el "atropello a la democracia" por parte de PP y Vox al impedir las comparecencias durante la tramitación del proyecto de ley de medidas fiscales.

Álvarez ha explicado que en la reunión de este martes de la Junta de Portavoces se ha aprobado, con los votos del PP y Vox, acortar los trámites de dicho proyecto "hasta tal punto que no existan comparecientes".

"Es decir, que no vengan expertos a la Asamblea de Extremadura, es decir, que las personas implicadas no puedan ser llamadas por los grupos parlamentarios", ha lamentado la diputada socialista, quien ha rechazado que PP y Vox pretendan que el parlamento regional "no tenga ninguna importancia, no tenga ninguna relevancia".

"Esto que nosotros recordemos nunca había ocurrido. Repito, este atropello a la democracia nunca había ocurrido en la Asamblea de Extremadura. Qué tiempos aquellos en los que la experta era la señora Manzano --la consejera de Hacienda-- y venía aquí a comparecer y ahora impide que nadie pueda expresar su opinión para mejorar un proyecto de ley", ha asegurado.

CRITICA QUE EL PERIODO DE ENMIENDAS FINALICE EL VIERNES

Piedad Álvarez ha asegurado desconocer a qué se debe "esta prisa" y "esta manera de hacer las cosas". "No sabemos si igual también han acordado vetar todas las enmiendas que presente el Partido Socialista o Unidas por Extremadura. Porque el periodo de enmiendas finaliza el próximo viernes, o sea, más express que una olla", ha dicho.

Por ello, la diputada socialista ha recalcado que con la presidenta de la Junta, María Guardiola, se ha pasado del "Habla Extremadura a Habla Vox", además de lamentar que la consejera de Hacienda, Elena Manzano, hablase del calendario de tramitación del proyecto de ley de medidas fiscales antes de que se celebrase la Junta de Portavoces y la Mesa de la Asamblea.

"Está claro que nos quieren callados, está claro que nos quieren amordazados, está claro que tienen prisa y también está claro que quieren ocultar esa segunda parte del pacto de la vergüenza, esa segunda parte de la unión del Partido Popular con Vox para decidir el futuro de Extremadura sin que ninguno podamos hablar ni opinar", ha indicado.

Por ello, ha avanzado que el PSOE seguirá dando voz a los ciudadanos y presentará enmiendas al proyecto de ley a pesar de que se acorte el tiempo con un calendario que "traían los dos pactados", en referencia a PP y Vox.

"El señor portavoz de Vox ha dicho que ellos querían un calendario más corto y ha sido ratificado por el Partido Popular, que ha sido el que ha defendido el calendario, pero el calendario lo traían los dos pactados", ha aseverado.