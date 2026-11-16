El PSOE registra 842 enmiendas parciales a un PGEx 2027 "engañoso" que es "el peaje de Vox a las eléctricas"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, en rueda de prensa - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Asamblea ha registrado 842 enmiendas parciales al proyecto de ley de Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2027, siendo consciente de que el Gobierno autonómico "de rodillo, radical no" va a aprobar "ninguna" de ellas, pero con el objetivo de evidenciar las "carencias" de unas cuentas que suponen "el peaje de Vox a las eléctricas".

Un presupuesto que, según ha remarcado la portavoz del Grupo Socialista en la Cámara regional, Isabel Gil Rosiña, es "engañoso", "resignado" y está basado en unos "pilares falsos" que a juicio de su formación "pueden derribar el edificio de la sostenibilidad de las políticas públicas, el de la sostenibilidad de la sanidad, de la educación, del futuro de Extremadura".

Así, con unas enmiendas parciales que vienen a mover 1.346,95 millones de euros en las cuentas autonómicas, el Grupo Socialista trata de evidenciar que el PGEx 2027 elaborado por la Junta "es un presupuesto engañoso" y "mal hecho", en tanto que "perdona las grandes cifras a los poderosos como las eléctricas" y "recurre al endeudamiento".

En este sentido, en rueda de prensa este lunes en Mérida, ha remarcado que "lo flojo" de los "pilares" de dichas cuentas autonómicas lo ha planteado la Airef en varios informes, en el sentido de lo que vienen advirtiendo los socialistas desde que la 'popular' María Guardiola gobierna, y que es "que no puede seguir aminorando los ingresos, perdonándole los impuestos a los ricos, al mismo tiempo que hacen insostenibles las políticas del futuro".

En concreto, en Salud y Atención a la Dependencia el Grupo Socialista formula 108 enmiendas y se mueven más de 647 millones de euros; en Infraestructura, Transporte y Vivienda 188 enmiendas y se mueven más de 173 millones de euros; en Agricultura, Ganadería y Medio Natural 65 enmiendas y se mueven 122 millones de euros; y en Educación y Formación Profesional 85 enmiendas y se mueven más de 107 millones.

Asimismo, en Industria, Energía, Ciencia y Territorio el Grupo Socialista ha registrado 91 enmiendas con las que se mueven 101 millones de euros; en Empleo, Economía y Transformación Digital 75 enmiendas y se mueven 98,16 millones de euros; en Cultura, Turismo y Deporte 141 enmiendas y se mueven 56,29 millones de euros; y en Presidencia Interior y Emergencia 13 enmiendas y se mueven más de 24 millones de euros.

De igual modo, en Desregulación, Servicios Sociales y Familias formula 28 enmiendas y se mueven algo más de 8 millones de euros; en Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social 14 enmiendas y se mueven 4,63 millones; y en Presidencia 13 13 enmiendas con las que se mueven más de un millón de euros.

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