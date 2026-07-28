El PSOE registra en la Asamblea el Plan de Emergencia para proteger a los municipios de alto riesgo frente a incendios

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso para instar a la Junta de Extremadura a poner en marcha un Plan Extraordinario de Urgencia y Emergencias destinado a reforzar la protección de los municipios situados en zonas de alto riesgo de incendios forestales.

La iniciativa, anunciada por el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, plantea una inversión de 8 millones de euros para actuar de forma inmediata en aproximadamente un centenar de municipios repartidos por toda la región.

El plan contempla una dotación aproximada de unos 100.000 euros por municipio para ejecutar trabajos urgentes de desbroce y eliminación de vegetación en los perímetros urbanos mediante la creación de fajas de protección de entre 50 y 100 metros de anchura.

El objetivo es impedir que los grandes incendios forestales alcancen los cascos urbanos y proteger la vida de los vecinos, según ha detallado el PSOE de Extremadura en nota de prensa.

El secretario general del PSOE de Extremadura ha explicado que esta propuesta responde a una "situación de emergencia de protección civil" derivada de la nueva generación de incendios forestales, que son "cada vez más virulentos y fuera de capacidad de extinción".

"Cuando llega un mega incendio, lo primero que hay que proteger es la vida de la gente", ha defendido Cotrina, quien ha insistido en que la Junta dispone de competencias, recursos y mecanismos legales suficientes para ejecutar este plan mediante contratación de emergencia.

La propuesta socialista se debatirá en la Asamblea de Extremadura después de que el Grupo Socialista haya registrado formalmente la iniciativa parlamentaria.

Cotrina ha señalado que se trata de una medida "urgente" que debe ponerse en marcha de inmediato para proteger a los municipios más expuestos antes de que se produzcan nuevos grandes incendios.

Asimismo, el PSOE ha subrayado que esta "iniciativa extraordinaria" no sustituye la planificación preventiva que debe desarrollarse durante todo el año mediante una "adecuada gestión forestal", sino que constituye una "respuesta inmediata ante el elevado riesgo existente durante las próximas semanas".

Para los socialistas, el plan diseñado por el PSOE es "viable, razonable y ejecutable" y, además, ha reclamado a la Junta que "abandone la confrontación política" y lo ponga en marcha "de forma inmediata", ya que se está hablando de "proteger vidas y de reforzar la seguridad de los municipios extremeños".

El PSOE también ha aclarado que las actuaciones previstas en este Plan Extraordinario de Urgencia y Emergencias "no tienen nada que ver con los planes periurbanos a los que hace referencia el PP".

Así, ha apuntado que las fajas de protección propuestas constituyen una actuación "excepcional y urgente" de protección civil frente al riesgo de grandes incendios, orientada exclusivamente a crear zonas de seguridad en el entorno inmediato de los municipios más vulnerables durante la actual campaña de alto riesgo.