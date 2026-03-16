El PSOE remarca que el acuerdo Guardiola-Vox "está cerrado" y se reconoce "asustado" por "lo que están tramando"

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, en rueda de prensa - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha reiterado el planteamiento ya defendido por su partido de que el acuerdo entre la 'popular' María Guardiola y Vox para la gobernabilidad en la región "está cerrado" y que únicamente por "tacticismo electoral" no lo han hecho público.

Así, bajo esta idea de que "el acuerdo está cerrado y acordado", se ha reconocido "inquieta" y "asustada" por "lo que están tramando" el PP y Vox para esta legislatura en Extremadura, toda vez que "no se sabe nada de lo que están hablando" ni de en qué va a consistir su acuerdo y sus consecuencias para los ciudadanos.

"¿Están hablando de los dependientes?, ¿están hablando de los hospitales?, ¿están hablando del campo?, ¿de qué están hablando estos señores acordando un Gobierno absolutamente fuera de los focos, fuera de la opinión pública?", se ha preguntado en rueda de prensa este lunes en Mérida la portavoz socialista, quien ha reconocido que está "muy asustada" porque "cuando uno se esconde tanto es porque no quiere dar a conocer lo que está tramando".

Así, después de la celebración ya de las elecciones en Castilla y León, ha exigido a María Guardiola que convoque un nuevo pleno de investidura en la Asamblea y que, en el caso de no conseguir allí los acuerdos necesarios, convoque nuevas elecciones y se deje de "jugar con el futuro de los extremeños". O incluso que si no desea hacer esto, que entonces la 'popular' "se marche a su casa" y dimita.

De este modo se ha pronunciado Piedad Álvarez en una comparecencia ante los medios en la que, además, ha recomendado a los habitantes de Castilla y León que, después de los comicios en estas comunidad, sean "pacientes", porque "van a entrar en una etapa de incertidumbres, de inestabilidad y de bloqueo político semejante al que se está viviendo en Extremadura, posteriormente en Aragón y ahora en Castilla y León".

Además, de nuevo sobre la situación de "bloqueo" en Extremadura, la portavoz socialista se ha preguntado si incluso en la "ecuación" para resolver la misma no entran incluso las elecciones municipales y se pueda llegar a articular "un acuerdo efímero, simplemente para un año y medio", o incluso unas generales. "Nosotros no lo descartamos", ha espetado.

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