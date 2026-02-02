El PSOE reprocha a Guardiola y Naharro que el "tiempo corre" sin candidato cuando los "problemas" siguen en la región

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, en rueda de prensa - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha reprochado a la 'popular' María Guardiola y al presidente de la Cámara regional, Manuel Naharro, que "el tiempo corre" sin que se haya propuesto aún a un candidato a liderar el Ejecutivo autonómico en una sesión de investidura, algo que a su juicio evidencia el "tacticismo político" en el que el PP tiene sumida a Extremadura pese a que los "problemas" de los ciudadanos continúan.

En rueda de prensa este lunes en Mérida, ha criticado así que a fecha de 2 de febrero se esté "sin noticias del Gobierno de Guardiola" y "sin noticias" también del nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, de quien ha lamentado que "no se ha puesto en contacto todavía con los grupos parlamentarios" tras la constitución de la Cámara autonómica.

En este sentido, tras recordar que Guardiola aún "no" ha llamado al PSOE cuando "ha tenido tiempo ya de hacerlo", ha imaginado que por tanto "no lo hará", y ha lamentado igualmente que "tampoco" ha llamado a los socialistas al presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, cuando "el tiempo corre", algo que a su juicio responde a que "están esperando por puro tacticismo político, porque Extremadura no les interesa nada".

"A ver qué ocurre en Aragón el fin de semana que viene y si pase lo que pase esperaremos a Castilla y León", ha lanzado la portavoz socialista, quien ha criticado que para la conformación del gobierno en Extremadura pudiera incluso estar esperándose a las elecciones en Andalucía, cuando lo que existe en la comunidad es "bloqueo, parálisis" y un "limbo político" mientras que los problemas de los ciudadanos continúan.

En este punto, Piedad Álvarez ha pedido a María Guardiola que aclare los motivos por los que "no hay gobierno, no hay acuerdo" con Vox, y qué está ocurriendo en la "negociación oscura, sin luz y sin taquígrafos" que están siguiendo los 'populares' con la formación de Abascal.

