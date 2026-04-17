El PSOE señala que finalmente Guardiola "paso por el aro" y ha habido Gobierno "cuando a Vox le dió la gana"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, atiende a los medios tras reunirse con el presidente de la Asamblea - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha considerado que la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, "al final pasó por el aro", y ha habido gobierno en Extremadura "cuando a Vox le dio la gana".

Un Gobierno que ha augurado que será "inestable", ya que según la portavoz socialista, "si no se pudieron entender en el pasado, no hay ningún indicador que nos diga que ahora sí se van a entender en el futuro".

Piedad Álvarez se ha pronunciado de esta forma en declaraciones a los medios este viernes tras reunirse con el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, en el marco de la ronda de contactos que ha iniciado de cara al debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, tras el acuerdo firmado entre el PP y Vox.

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