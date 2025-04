El PSOE solicita la comparecencia del consejero de Interior en la Asamblea para explicar la gestión tras el apagón

MÉRIDA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado una solicitud de comparecencia en la Asamblea por parte del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, Abel Bautista, para aclarar cómo ha gestionado el Gobierno autonómico la "crisis" sufrida tras el apagón eléctrico de hace unos días.

De este modo lo ha señalado la portavoz regional del PSOE, Isabel Gil Rosiña, quien ha considerado que lo "lógico" es que la presidenta de la Junta, María Guardiola, ya hubiera solicitado comparecer en la Cámara regional a petición propia para informar sobre la gestión, y una vez que esto no ha ocurrido su partido solicita que lo haga el responsable de las competencias en Interior.

"Ya vemos que los responsables de ahora de lo que están preocupados es de ponerse el chaleco y hacer vídeos de autobombos que, desde luego, no ayudan a resolver los problemas y que resulta de una vanidad extrema que no hemos visto nunca en la política extremeña", ha espetado Gil Rosiña, quien ha pedido a Guardiola que aclare los motivos por los que Extremadura aún se mantiene en nivel 3 de emergencia tras el apagón.

"En estos momentos, la Junta de Extremadura, la región extremeña, sigue bajo el mando del Gobierno de España. Es decir, recuperada la normalidad tras el apagón eléctrico, Extremadura sigue en el nivel 3 de emergencia, sigue el ministro Marlaska al frente de las decisiones en la región", ha sentenciado la socialista, quien ha preguntado por la razón que hay para mantener el nivel 3 de emergencia, máxime cuando incluso hay regiones que ya han pasado del nivel 2 al 1.

"¿Cuáles son las razones que concurren en Extremadura si se ha recuperado el suministro eléctrico en toda la región, se han restablecido las comunicaciones? ¿Qué razones hay para que Extremadura, casualmente junto a la Comunidad de Madrid, sean las dos únicas autonomías en situación del nivel 3 bajo el mando del Gobierno de España?", ha cuestionado Gil Rosiña.

En este punto, en rueda de prensa ofrecida este miércoles en Mérida, ha considerado que María Guardiola "prioriza el interés electoral y las razones ideológicas y políticas que el resolver y ser de utilidad para los problemas que pudieran haber ocasionado a la gente el apagón eléctrico".

"En una situación de emergencia, los políticos lo que deben dejar de hacer es el trabajo, los técnicos. Y se ha pisoteado la lógica de la gestión de las emergencias, porque se han hecho demasiadas fotos y vídeos incluso en las sedes donde se gestionan las emergencias", ha reprochado al Gobierno autonómico.

Así, ha cuestionado que la presidenta de la Junta desde que se produjo el apagón trató de "eludir sus responsabilidades", mientras que por el contrario los alcaldes "desde el minuto uno se pusieron las botas para trabajar y responder a las necesidades, empezando por la prioridad de las situaciones críticas a las que cada alcalde tuvo que responder".

"Pero no, la primera decisión del Gobierno de Guardiola fue precisamente esa, no tomar ninguna decisión", ha reprochado al Ejecutivo autonómico, del que ha considerado que se ha demostrado que "tanto al principio del apagón como al final la Junta de Extremadura no está para ser útil, está para las fotos y los vídeos".