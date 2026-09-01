El PSOE teme que las medidas anunciadas para las Hurdes queden en "papel mojado" como con el incendio de Jarilla

Archivo - El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

MÉRIDA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha señalado que las medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta este martes plantean nuevamente medidas ya conocidas sobre las que ha reclamado a María Guardiola garantías sobre su ejecución y que "lleguen realmente a las personas y municipios que las necesitan".

En ese sentido, ha advertido que "la experiencia demuestra que lo anunciado suele quedarse en papel mojado", y en este sentido ha recordado que las ayudas aprobadas son "prácticamente calcadas" a las aprobadas el año pasado en el Consejo de Gobierno celebrado en Hervás después del incendio de Jarilla.

En una nota de prensa, ha señalado que "más allá de los anuncios, lo importante es comprobar qué se cumple y qué no, porque la experiencia del último año nos dice que existe una distancia importante entre lo que anuncia la Junta y lo que finalmente ejecuta", ha apuntado el portavoz socialista, quien ha puesto como ejemplo las ayudas destinadas a los apicultores.

"El año pasado se establecieron 100 euros por colmena quemada, unas ayudas que fueron de las más bajas de España, y ahora la Junta vuelve a plantear la misma cantidad", ha explicado.

A juicio de González Andrade, la misma situación se produce con la prevención de incendios. "Hoy se vuelve a hablar de prevención, pero tenemos un antecedente muy reciente: en los presupuestos de 2025 quedó sin ejecutar el 46% de los fondos destinados precisamente a prevención", ha señalado.

En concreto, ha indicado que la Junta "dejó sin utilizar 44 millones de euros que podrían haberse destinado a actuaciones en el monte, limpieza, desbroce y gestión forestal", motivo por el que hoy solicitan que no haya "solo anuncios", sino que "los recursos se ejecuten, que lleguen al territorio y que se hagan las actuaciones necesarias antes de que lleguen los incendios", ha afirmado.

"Ya ocurrió el año pasado en Hervás y vuelve a ocurrir ahora: se anuncian medidas y, después, tenemos que comprobar cuánto de aquello anunciado se ha convertido realmente en actuaciones. Esa es la cuestión que preocupa a los extremeños", ha añadido.

MEDIDAS CONCRETAS

El portavoz socialista ha recordado igualmente que el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, planteó ya en julio un Plan de Emergencia para proteger a los municipios situados en zonas de alto riesgo de incendios forestales.

La propuesta socialista contempla una inversión de 8 millones de euros para realizar de manera urgente trabajos de limpieza y desbroce en los perímetros de los municipios más vulnerables, mediante los

mecanismos de contratación de emergencia previstos en la legislación.

"Es una propuesta viable, razonable y ejecutable. Lo que planteamos es actuar antes de que los incendios alcancen situaciones que puedan superar la capacidad de extinción", ha recordado González Andrade.

En este sentido, ha insistido en que "Extremadura necesita que la prevención se haga durante todo el año y no únicamente cuando ya se ha producido una emergencia". El portavoz socialista también se ha referido a la situación del agua en Nuñomoral, Cerezal y Rubiaco o que todavía no se han ejecutado las obras de mejora de abastecimiento anunciadas en Ovejuela y Sauceda.

Ha recordado que ya en noviembre, en un pleno municipal monográfico sobre el agua y tras una reivindicación impulsada por el PSOE, se estableció que la Junta instalaría una boya flotante para facilitar el abastecimiento a estos núcleos. También se planteó la captación transitoria de agua directamente de los arroyos, una solución que ya funciona en el arroyo de los Tejos gracias a la Diputación Provincial de Cáceres.

"De nuevo nos encontramos con medidas que se presentan ahora como novedades cuando llevan meses planteadas. Por eso, lo que esperamos es que esta vez sí se ejecuten y que las soluciones lleguen cuanto antes a los vecinos", ha señalado.

Finalmente, González Andrade ha reclamado a la Junta que "pase de los anuncios a los hechos" y que cumpla con las medidas que presenta. "Da igual lo que anuncie Guardiola si después no se ejecuta. Lo que Extremadura necesita es un Gobierno que cumpla lo que promete, que utilice los recursos disponibles y que actúe antes, durante y después de los incendios. Ya hemos visto lo que ocurrió con los compromisos adquiridos en Hervás y con los fondos de prevención de 2025. Ahora toca comprobar que lo anunciado en Vegas de Coria se haga realidad", ha sentenciado.