PSOE y Unidas alertan del "recorte" presupuestario en el CJEx y PP y Vox defienden el uso responsable del dinero público

Reunión de la Comisión de Desregulación, Servicios Sociales y Familia en la Asamblea del 13 de noviembre de 2026 - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), Lidia Solana, ha defendido la "autonomía" e "independencia política" del organismo para generar oportunidades y participación de los jóvenes en las decisiones que les afectan, y sin renunciar al "diálogo" con las administraciones.

De este modo lo ha planteado en una comparecencia este viernes en comisión de la Asamblea en la que PSOE y Unidas por Extremadura han alertado del "recorte" presupuestario para dicho organismo que encierran las cuentas regionales para 2027 elaboradas por la Junta, y el PP y Vox han coincidido en la defensa del uso responsable del dinero público.

Tras recordar, así, que este organismo se define por ser "autónomo, dotado de personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios" y con "independencia política", Lidia Solana ha señalado "con toda claridad" que el CJEx "no realiza bajo ningún concepto una labor de adoctrinamiento de las personas jóvenes".

Por su parte, la diputada del PP Isabel García López ha rechazado el "ruido" que a su juicio está intentando crear la izquierda alrededor del Consejo de la Juventud de Extremadura, y ha apelado a seguir trabajando con el objetivo "común" de propiciar con medidas "reales" que los jóvenes encuentren en la comunidad las "oportunidades" que necesitan para quedarse en ella.

A su vez, el diputado del PSOE Aitor Vaquerizo ha subrayado el "compromiso" de su partido de seguir trabajando para que el CJEx pueda desarrollar sus funciones "con independencia, con estabilidad y con los recursos necesarios", para lo cual ha registrado una propuesta de ley que garantice una financiación "mínima, estable y previsible" para el desarrollo de las funciones que tiene "reconocidas por ley".

De su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea, Inés Checa, ha defendido que "por supuesto los organismos públicos no son intocables, se tienen que someter a evaluación, a control y cuando corresponda, a su supresión", y ha afirmado en consecuencia que para su partido "no" hay que mantener la "estructura" del CJEx "tal cual y la "realidad de gasto desorbitada" que --ha dicho-- está realizando actualmente dicho organismo con "cientos de miles de euros".

Mientras, el diputado de Unidas por Extremadura David Araújo ha considerado que el CJEx es la "víctima presupuestaria de la derecha" en Extremadura este año, después de que el pasado lo fuera la cooperación al desarrollo, a tenor del "recorte" que los Presupuestos de la comunidad para 2027 introducen.

(((Más información en Europa Press)))