Publicada en el BOE la declaración de bien de interés cultural de la Plaza de Toros de Trujillo (Cáceres) como monumento

Archivo - Plaza de Toros de Trujillo. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes, 16 de marzo, el decreto 188/2025, de 16 de diciembre, por el que se declara bien de interés cultural la Plaza de Toros de Trujillo (Cáceres), con categoría de monumento.

Así, mediante Resolución de 9 de diciembre de 1987, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, se incoó expediente de declaración de Bien de Interés Cultural a favor de dicha plaza de toros, con la categoría de Monumento, y se publicó en el DOE de 7 de enero de 1988 y en el BOE de 25 de marzo de 1988.

Con el fin de efectuar tal declaración y dar continuidad al expediente de declaración de Bien de Interés Cultural a favor de la Plaza de toros de Trujillo, se ha procedido a elaborar una nueva memoria técnica por los servicios técnicos de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, con fecha de 25 de febrero de 2025, adaptada ya a las actuales determinaciones legales.

Posteriormente, se dictó Resolución de 26 de marzo de 2025, de la Consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, por la que se incoa expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, y que fue publicada en el DOE y en el BOE.

De la misma forma se procedió a su comunicación al Registro de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura y Deporte donde aparece inscrito con el código de anotación preventiva.

Dando cumplimiento a la citada Resolución, con fecha 7 de mayo de 2025, se procedió a practicar la notificación a las personas interesadas en el procedimiento, así como al Ayuntamiento de Trujillo, constando en el expediente las correspondientes acreditaciones de aquellas que han sido recibidas por las mismas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, se procedió a publicar anuncio de notificación en el Boletín Oficial del Estado de 10 de junio de 2025, a las personas interesadas en el procedimiento que, por distintas causas, no recibieron las mismas en los domicilios fiscales conocidos.

Además, se han solicitado los informes de las instituciones consultivas a que se refiere el artículo 4.1 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, siendo favorable el informe emitido por la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes.

El informe solicitado con fecha de 9 de abril de 2025 a la Universidad de Extremadura, que no ha sido emitido, también debe considerarse "favorable" a la declaración por el transcurso de los dos meses desde la solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.3 de la citada ley. Igualmente se ha obtenido el informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1.47 del Estatuto de Autonomía de Extremadura y el artículo 9.1 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2025 dispuso la declaración de la plaza de toros trujillana, con la categoría de Monumento, como Bien de Interés Cultural de acuerdo con las especificaciones de los anexos que se acompañan.