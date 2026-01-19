Publicada la convocatoria de ayudas de la Junta a programas de cría de razas autóctonas con 1,3 millones de presupuesto

Ganado retinto - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha convocado las ayudas destinadas al establecimiento y mantenimiento de los programas de cría de razas ganaderas autóctonas españolas en la comunidad autónoma para el ejercicio 2026, con una dotación inicial de 1,3 millones de euros, según publica este lunes, día 19, el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

El presupuesto está cofinanciado en un 75 por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. El resto será aportado por la Junta de Extremadura y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Esta convocatoria tiene como finalidad fomentar la conservación, mejora y difusión del patrimonio genético de las razas ganaderas locales autóctonas, reforzando así la sostenibilidad ambiental, social y económica del medio rural extremeño. Estas razas desempeñan un papel clave en la preservación de los ecosistemas naturales y el mantenimiento de prácticas ganaderas tradicionales.

Se subvencionará hasta el 100 % de los gastos en gestión de libros genealógicos y difusión de la mejora genética, y el 70 por ciento de los destinados a la implantación y desarrollo de programas de mejora, explica en nota de prensa el Gobierno autonómico.

Los importes máximos serán de 80.000 euros para los gastos enmarcados en la gestión de libros genealógicos, 50.000 euros para actuaciones de selección y conservación contempladas en el programa de cría y 30.000 euros para las acciones de los programas de difusión de la mejora.

Podrán ser beneficiarias las asociaciones de criadores y criadoras sin ánimo de lucro, reconocidas oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir de la publicación de la resolución y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

Con esta actuación, la Junta de Extremadura reafirma su "compromiso" con la protección del patrimonio genético agroganadero y con el impulso de una ganadería sostenible e innovadora, que refuerce la biodiversidad y el desarrollo del medio rural extremeño.