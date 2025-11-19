Publicada en el DOE la ampliación del horario de cierre en establecimientos públicos extremeños en Navidades

MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este miércoles, día 19, una resolución de la Secretaría General de Interior, Emergencias Protección Civil de la Junta por la que se establece la ampliación del horario de cierre de los establecimientos públicos en la región con motivo de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes.

En virtud de la resolución, recogida por Europa Press, se prorogan en dos horas, con carácter general para todos los establecimientos públicos principales situados en la comunidad el horario de cierre establecido para cada uno de ellos según el grupo en el que se encuadre, durante las madrugadas que transcurren entre los días 12 y 13 de diciembre, 13 y 14 de diciembre, 19 y 20 de diciembre, 20 y 21 de diciembre, 26 y 27 de diciembre, 27 y 28 de diciembre.

También se ampliarán la madrugada del 3 al 4 de enero de 2026 y la madrugada del 5 al 6 de enero de 2026.

Esta ampliación será de una hora las madrugadas que transcurren entre los días 11 y 12 de diciembre, y 18 y 19 de diciembre.

De igual modo, podrán permanecer abiertos durante toda la noche, las madrugadas comprendidas entre el día 24 y 25 de diciembre y la del 31 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026.