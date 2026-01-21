Publicada una nueva convocatoria del Bono de Formación del Transporte en Extremadura con 2 millones de inversión

Archivo - Conducción, - GEOTAB - Archivo

MÉRIDA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado una nueva convocatoria del Bono de Formación del Sector del Transporte correspondiente al ejercicio de 2026, con una inversión de 2 millones de euros.

La iniciativa está destinada a financiar la formación teórica y, en su caso, práctica conducente a la obtención del permiso B, los permisos C y C+E, destinados al transporte de mercancías, y el permiso D, destinado al transporte de viajeros/as.

La finalidad es favorecer la empleabilidad de las personas desempleadas y ocupadas destinatarias del programa, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

La actividad formativa subvencionable se concreta en la formación teórico-práctica conducente a la obtención de uno o varios de los permisos indicados, impartida por las autoescuelas de Extremadura adheridas al programa.

BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarias de la subvención las personas trabajadoras desempleadas y ocupadas que tengan su domicilio habitual en un municipio perteneciente a la Comunidad Autónoma de Extremadura, con una antigüedad de al menos seis meses a fecha de presentación de la solicitud.

Se establecen dos programas de subvención. El programa I, para el permiso de conducción B, en el que será subvencionable la formación teórica (módulo teórico específico) conducente a la obtención del citado permiso de conducción, y el programa II, para los permisos de conducción C, C+E o D.

En el programa II serán subvencionables la formación teórica (módulo teórico específico) y la formación práctica, consistente en 20 clases de maniobras o circulación, con una duración de 30 minutos por clase.

Una vez que la persona titular de un bono formación obtenga la calificación de apto tanto en la formación teórica como, en su caso, en la parte práctica, podrá presentar una nueva solicitud para la concesión de otro bono, con el fin de obtener otro permiso de conducción.

A cada beneficiario/a se le podrá conceder un máximo de tres bonos formativos, para la obtención de tres permisos de conducción diferentes.

En relación con las cuantías, se concederá un máximo de 400 euros para el permiso de conducción B, un máximo de 1.300 euros para los permisos C o D y un máximo de 1.500 euros para el permiso C+E.

El plazo de vigencia de la convocatoria, a efectos de presentación de las solicitudes será de un año a partir del día siguiente a su publicación en el DOE, es decir, desde mañana 22 de enero de 2026, hasta el 21 de enero de 2027.

Los requisitos se pueden consultar en el artículo 10 del decreto regulador. Además, toda la información relativa a esta línea de subvenciones está disponible en la página web del Servicio Extremeño Público de Empleo.